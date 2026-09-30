Casos de miasis en humanos por gusano barrenador ya superan los de todo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis por gusano barrenador en humanos ya superaron en lo que va de 2026 el total registrado durante todo el 2025, informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo al reporte brindado por Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Honduras acumula en lo que va del año un total de 302 casos confirmados de miasis, es decir, dos más que los 300 registrados durante todo el año anterior. El funcionario explicó que el comportamiento de la enfermedad se mantiene bajo vigilancia debido al aumento de casos y señaló que las personas adultas mayores son el grupo más afectado.

"Estamos viendo que las personas adultas mayores son las que están siendo mayormente afectadas por la mosca del gusano barrenador y, en segundo lugar, aquellas personas a quienes se les realiza un procedimiento quirúrgico", explicó Mejía.

La enfermedad, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deja sus huevecillos en heridas abiertas de las personas, ha provocado tres fallecimientos durante 2026, todos correspondientes a personas adultas mayores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras los casos se concentran principalmente en el Distrito Central y el departamento de Francisco Morazán; Copán; Olancho; Atlántida y La Paz, de acuerdo con el monitoreo epidemiológico de Salud. Ante el aumento de contagios de esta enfermedad, las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente entre las personas que tienen heridas expuestas.