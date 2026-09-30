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Casos de miasis en humanos por gusano barrenador ya superan los de todo 2025

En lo que va de este año las autoridades sanitarias reportan un total de 302 casos de miasis en humanos, es decir, dos más de los registrados durante el año anterior.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 17:07
Casos de miasis en humanos por gusano barrenador ya superan los de todo 2025

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a prevenir la enfermedad, especialmente a los adultos mayores.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis por gusano barrenador en humanos ya superaron en lo que va de 2026 el total registrado durante todo el 2025, informaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo al reporte brindado por Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Honduras acumula en lo que va del año un total de 302 casos confirmados de miasis, es decir, dos más que los 300 registrados durante todo el año anterior.

El funcionario explicó que el comportamiento de la enfermedad se mantiene bajo vigilancia debido al aumento de casos y señaló que las personas adultas mayores son el grupo más afectado.

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"Estamos viendo que las personas adultas mayores son las que están siendo mayormente afectadas por la mosca del gusano barrenador y, en segundo lugar, aquellas personas a quienes se les realiza un procedimiento quirúrgico", explicó Mejía.

La enfermedad, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deja sus huevecillos en heridas abiertas de las personas, ha provocado tres fallecimientos durante 2026, todos correspondientes a personas adultas mayores.

Mientras los casos se concentran principalmente en el Distrito Central y el departamento de Francisco Morazán; Copán; Olancho; Atlántida y La Paz, de acuerdo con el monitoreo epidemiológico de Salud.

Ante el aumento de contagios de esta enfermedad, las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente entre las personas que tienen heridas expuestas.

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"La mejor manera de prevenir la miasis es cubriendo cualquier herida expuesta para evitar que la mosca pueda depositar sus huevecillos", señaló Mejía.

Salud también recomienda mantener una adecuada higiene y atender oportunamente cualquier lesión, especialmente en personas adultas mayores que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

"La mejor medida también es evitar que los adultos mayores anden de forma indigente, ya que duermen cerca de los basureros donde generalmente la mosca circula. Evitemos estos factores de riesgo para poder prevenir y evitar una muerte con respecto a la miasis", manifestó el jefe de vigilancia.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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