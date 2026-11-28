6:00 PM - La bella colocha que llegó a apoyar a su amado Olancho FC y fue captada por el lente de EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras llega este sábado 28 de noviembre a su última jornada de las vueltas regulares. Los seis encuentros están programados para las 7:00 de la noche y prometen una definición cargada de emociones, pues todavía hay varios puestos importantes por decidir.

5:50 PM - Selvin y Marcos, padre e hijo unidos por el Olimpia: una pasión que pasa de generación en generación.

5:30 PM - Olancho FC es otro de los equipos que buscar quedarse con el último boleto a la liguilla.

5:40 PM - Todos los partidos de la jornada arrancarán a las 7:00 de la noche.

5:20 PM - Olimpia es inamovible. El equipo melenudo aseguró el primer lugar de las vueltas regulares y jugará las semifinales del torneo Apertura.

5:15 PM - Motagua será el rival de Estrella Roja esta noche. El ciclón azul necesita ganar y esperar otros resultados de Marathón y Real España para meterse directo a las semifinales.

5:10 PM - Estrella Roja llega relajado a esta última fecha. El equipo recién ascendido aseguró su cupo a la liguilla y es quinto lugar de la tabla de posiciones.

5:00 PM - Bienvenidos al minuto a minuto de la última jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia ya aseguró su presencia en las semifinales con 35 puntos, pero el resto de los equipos continúa peleando por alcanzar sus objetivos.

Uno de los focos principales estará en la carrera por el segundo lugar, que otorga el pase directo a las semifinales. Marathón, Motagua y Real España llegan con posibilidades de quedarse con esa posición, mientras que Lobos UPNFM, Génesis PN y Olancho FC buscarán quedarse con el último boleto disponible para el repechaje. En la parte baja, Platense y Juticalpa FC también tendrán una disputa particular por evitar el último lugar.

Marathón y Motagua comparten 31 puntos y registran una diferencia de goles de +12. La ventaja en la tabla es para el conjunto verdolaga, que ha marcado 25 goles, dos más que los azules. Real España, por su parte, ocupa el cuarto puesto con 29 unidades y una diferencia de +11, por lo que todavía conserva opciones matemáticas de escalar posiciones.

El panorama es distinto para cada uno de los aspirantes. Marathón tiene en sus manos la posibilidad de asegurar el segundo lugar si consigue derrotar a Génesis PN. Motagua necesita sumar los tres puntos frente a Olancho FC y esperar que los verdes no ganen, aunque también podría superarlos mediante los criterios de desempate. Real España está obligado a vencer a Choloma y necesita que Marathón y Motagua dejen puntos en sus respectivos compromisos para aspirar a la clasificación directa.

En la zona del repechaje, Lobos UPNFM parte con ventaja al acumular 19 puntos y una diferencia de goles de -1. Los universitarios dependen de su propio resultado ante Juticalpa FC: una victoria les permitirá asegurar el sexto puesto sin depender de otros marcadores.

Génesis PN y Olancho FC aparecen inmediatamente detrás, ambos con 18 unidades. Los dos necesitan ganar sus respectivos encuentros y esperar que Lobos UPNFM no consiga los tres puntos. De esa manera podrían aprovechar cualquier tropiezo de los universitarios para quedarse con el último lugar disponible en la fase de clasificación.

La lucha por evitar el sótano también tendrá su desenlace. Platense ocupa actualmente el penúltimo puesto con nueve puntos y una diferencia de goles de -21, mientras Juticalpa FC es último con siete unidades y -27. Los escualos visitarán al Atlético Independiente y dependen de sí mismos para conservar su posición. Los canecheros, en cambio, están obligados a vencer a Lobos UPNFM y esperar que Platense pierda. La diferencia de goles también podría convertirse en un factor determinante para definir quién termina en el último lugar.