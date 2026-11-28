Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras entra en su etapa decisiva con la disputa de la jornada 16, donde Real España , Marathón y Motagua van por el último boleto directo a semifinales, mientras otros tendrán que luchar desde el repechaje para mantenerse en carrera por el título. Ante ello, te explicamos cómo se jugará la liguilla y cuáles son las reglas para definir al equipo que perderá la categoría.

De acuerdo con el formato de competencia, los dos primeros lugares de la tabla de posiciones al finalizar las vueltas regulares conseguirán su clasificación directa a las semifinales. Estos clubes tendrán la ventaja de evitar la ronda de repechaje y esperar a sus respectivos rivales.

¿Cuántos equipos disputarán el repechaje?

Serán cuatro los equipos que buscarán los dos boletos restantes a las semifinales. En esta instancia participarán los clubes que terminen ubicados entre la tercera y sexta posición de la clasificación general del campeonato hondureño.

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¿Cómo se definen los otros dos semifinalistas?

Los cuatro equipos disputarán una serie de repechaje bajo el formato de eliminación directa. El cruce se establecerá de acuerdo con la posición que ocupen en la tabla: el tercero se enfrentará al sexto y el cuarto tendrá como rival al quinto. Los ganadores de ambas llaves avanzarán a las semifinales del torneo Apertura.

¿Cómo se establecen los cruces de las semifinales?

Una vez definidos los dos clasificados del repechaje, se mantendrá el criterio de premiar a los equipos que terminaron mejor posicionados en la fase regular. El club que haya ocupado el primer lugar se enfrentará al clasificado con la posición más baja, mientras que el segundo se medirá al otro sobreviviente de la ronda anterior.

¿Cómo se define el descenso en el fútbol hondureño?

La normativa establece que el último lugar del torneo Apertura y el último puesto del Clausura deberán disputar una serie de ida y vuelta para definir qué equipo pierde la categoría. El club que resulte derrotado en esa eliminatoria descenderá a la Liga de Ascenso de Honduras.