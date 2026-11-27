Tegucigalpa, Honduras.- El técnico de Motagua, Javier López, compareció ante los medios de comunicación previo al decisivo compromiso frente a Olancho y aprovechó para aclarar varios temas que han generado expectativa en el entorno azul.
El estratega español explicó el origen de las llamadas y mensajes que recibió, algunos de ellos con amenazas e intentos de condicionar decisiones relacionadas con Rodrigo Gómez, además de confirmar que Jorge Serrano tendrá minutos tras recuperarse de su lesión.
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López también se refirió a la situación del futbolista argentino, dejó claro que no tiene problemas con su plantilla y aseguró que todos están enfocados en el objetivo de conquistar la anhelada copa 21.
Conferencia de Javier López
¿Es un partido trascendental para poder pelear por ese último boleto de manera directa?
Como bien comentas, es un partido importantísimo para nosotros. Dependemos de nosotros, entre comillas; también dependemos de lo que pase en el partido de Marathón, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es hacer un buen partido, tratar de lograr en primer lugar la victoria y luego, tanto uno como otro, vamos a estar pendientes de lo que haga el rival.
Ahora, profe, ¿incomoda un poco el no depender solamente de ustedes, sino que también tienen que estar pendientes de lo que haga Marathón?
Nosotros primero tenemos que estar pendientes de nosotros. Nosotros, si ganamos y vamos acumulando una buena diferencia, seguimos dependiendo de nosotros. Cierto es que los dos vamos a tener que estar mirando de reojo lo que se está haciendo en el otro campo, esa es la realidad.
¿Ya lo decidió? ¿Tendrá minutos Jorge Serrano?
Sí, seguro que va a tener minutos durante el partido. Es algo que ya hemos hablado con el cuerpo médico, también con él, y seguro que a lo largo del partido va a tener la oportunidad de volver a jugar.
¿Tiene miedo un poquito?
No, la verdad que ha entrenado muy bien, lo hemos llevado de forma progresiva. Esta semana ha tenido contacto e impacto con sus compañeros. Evidentemente, tiene una falta de ritmo, pero lo he visto bien, la verdad que lo he visto muy bien y su mentalidad y su actitud siempre es positiva.
Ser semifinalista directo en este formato, ¿qué tan importante es para Motagua?
Bueno, te permite tener una semana más limpia para entrenar, para trabajar, no tener el desgaste de una eliminatoria. Si entramos directos, fenomenal, y si no entramos directos, pues es consecuencia también de haber estado simultaneando dos torneos. Nos ha costado un poquito más que a otros rivales el compaginarlo y no hay drama. El objetivo va a ser el mismo, entremos directos o tengamos que jugar cuartos: volver a ser campeón.
Profe, la última vez que fueron allá, ¿qué se espera de este ambiente? Sabiendo que se están jugando ese boleto directo y el escenario, todo lo que encierra este partido
A Motagua es un campo que le gusta mucho. Siempre que hemos ido ahí, salvo una ocasión que empatamos 0-0, siempre hemos ganado, hemos hecho un buen partido. Es un buen campo, amplio, profundo, siempre está en buen estado. Viene mucha afición de nuestro equipo que nos acompaña. La verdad que es un escenario que nos gusta mucho.
Ahora, profe, ese tema de las semifinales, de clasificar de manera directa a semifinales, ¿mata el ritmo, profe, el hecho de tener una semana sin fútbol?
A veces pasa eso, sabes, que estás una semana sin fútbol. Nosotros, afortunadamente, tenemos un plantel amplio, profundo. En este momento ya hemos recuperado también a Serrano. Si tuviésemos que jugar seis partidos seguidos para llegar a una hipotética final, creo que tenemos plantel para poderlo afrontar. O sea que, sea de una manera o de otra, nuestro objetivo no cambia. El objetivo es volver a ser bicampeón y lograr el bicampeonato.
Profe, ¿esta semana cómo ha sido para usted? Sabemos que usted había dicho que su liderazgo había estado comprometido, lo vimos actuando distinto a como usted normalmente se encuentra. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Ya hay más orden, por así decirlo, con los camerinos?
Sí, había temas personales que resolver, algún aspecto profesional que resolver también se ha resuelto. Y ya me veis bastante más tranquilo que la semana pasada. A veces hay que tener conversaciones incómodas. Te acercan, te alejan. En este caso nos acercan. Y seguimos todos firmes en la misma dirección.
¿Cortados los mensajitos y las llamadas, profe?
Cortados los mensajitos y llamadas. Quiero aclarar que en ningún momento eran de directivos y ni tenían que ver con mi trabajo como entrenador. Sí estaban relacionados con el caso que todos hemos visto y hablado durante todos estos días.
Bueno, nos quedaba esa duda, pero usted no lo aclaró en ese momento, profe
Sí, lo aclaré el otro día en una entrevista que tuve. Y lo aclaro aquí otra vez. No es que me llamara ningún directivo para imponerme absolutamente nada, porque nunca ha sido así. Está todo relacionado con el tema de Droopy. Lo puedo hablar abiertamente. Sí, en algún caso, amenazas o condicionando, tratando de condicionar lo que puede ser la decisión final que se puede tomar, como dije en su momento, cuando termine el campeonato. Afortunadamente, eso ya ha dejado de existir. Espero que sea así, porque nada de lo que suceda en el entorno, y menos en ese formato de llamadas ocultas, de mensajes, de perfiles que ni verdaderos son, van a implicar un cambio en la decisión que va a tomar el club en su momento.
Profe, ¿es tema de dureza decir las cosas así de frente, como lo está haciendo usted, para aclarar y no dejar nada en el aire?
Soy neurodivergente, ya lo he comentado muchas veces. Nosotros hablamos de frente, hablamos con la verdad. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar. A veces puede ser una virtud, a veces puede ser un defecto. Lo hago cuando perdemos un partido y soy autocrítico con mi equipo, lo hago cuando gano y también soy autocrítico. No tenemos nada que esconder, es la realidad. Y somos personas que cuando estamos bien se nos nota, y cuando hay algo que nos inquieta también se nos nota.
Profe, hay momentos que necesitan sanidad, como dice usted. ¿Cómo quedó la plática luego con el grupo? ¿Siente usted que llegó la armonía que usted necesitaba?
No, seguro no. Con el grupo nunca ha habido ningún problema. Lo dije al acabar el partido: tengo una plantilla fantástica. Son cosas internas que van sucediendo y que se tienen que resolver, se han resuelto y todo está sanado. Es decir, todo está correcto, estamos en la misma línea. Y es normal que en una relación profesional siempre haya discrepancias, siempre hay diferentes puntos de vista, hay que aclararlos. Y a partir de ahí todo camina juntitos en pro del objetivo, que no es otro que ganar la XXI.
Fíjate de lo que estamos hablando en una semana en la que venimos de ganar un clásico, hacer un gran partido. Y qué bueno que estas cosas sucedan en momentos como este. Habla de la autoexigencia que todos tenemos por mejorar, por crecer, porque las cosas estén más claras y todos podamos desarrollarnos de forma correcta en el club en el que estamos.
Vimos al 10 caminando ahí, o sea, ¿todo solucionado? ¿Hubo pláticas con él?
No, no, con Droopy no hay nada que hablar. Todo lo que hay que hablar con los jugadores se habla. No puedo estar hablando todos los días media hora con cada futbolista. Tenemos pláticas cada dos por tres, cada dos meses, tres meses, profundas. Y luego tenemos pequeños intercambios de información. El 10 siempre ha sido un futbolista que ha jugado conmigo. Siempre, siempre. Aquí no juega.
Aquí no juega mucho el 10
Ah, bueno, pero siempre ha jugado conmigo. Nunca se ha quedado sin jugar. Ahí pueden revisar.
¿Va a seguir el 10 o es algo que queda en el aire?Y
a está contestada la pregunta.
¿Qué mensaje le mandaría a la afición de Motagua?
No, nada, que estamos todos conectados, que todos estamos con el mismo objetivo. Venimos de dos clásicos que hemos podido jugar bien y hemos podido ganar. Creo que eso refuerza lo que venimos haciendo. A los chicos los veo entrenando mejor que nunca, con más ritmo, con más intensidad. Estoy encantado de cómo están entrenando y estoy seguro de que mañana vamos a hacer un gran partido. Y vamos a lograr una victoria.
El tema de los que aún no ha sido renovados
De momento está muy bien dada y, como dije, en su momento veremos al final del campeonato qué sucede con los cuatro futbolistas que estamos pendientes de renovar.