Doha, Qatar.- Reprobados. Así se puede calificar la gestión de los nuevos encargados de conducir nuestras selecciones nacionales, quienes fueron oficializados hace nueve meses. La Federación de Honduras y el director deportivo, Francis Hernández, sumaron un nuevo tropiezo tras la eliminación en fase de grupos en el Mundial Sub 17 en Qatar. La Bicolor cerró su participación recibiendo una paliza de 7-0 ante Japón, no sumó un solo punto, no pudo marcar ni un tanto y recibió 11 goles. Un balance desastroso que representa la peor participación de Honduras en la historia de las Copas del Mundo de esta categoría.

Pero este resultado no es un hecho aislado, sino otro capítulo de una cadena de decepciones que se han acumulado durante los últimos meses en diferentes categorías, desde la Mayor hasta la Sub 17, dirigida por el hondureño Merling Paz.



Sub-20, sin Mundial ni Juegos Olímpicos

A nivel Sub-20, nuestro representativo también terminó último de su grupo en el Premundial de Concacaf, un fracaso que dejó a la bandera de las cinco estrellas sin presencia en el Mundial del próximo año y sin posibilidades de competir por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La mayor está en deuda

En la categoría adulta, el golpe de no clasificar a United 2026 todavía pasa factura. La Selección Nacional no encuentra el camino para recuperar su mejor versión y los resultados siguen sin acompañar. Después de alcanzar la ronda eliminatoria en las últimas dos ediciones de la Nations League, en 2026 se rompió esa racha y Honduras no paso de la ronda de grupos (fue cuarto con 4 puntos). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y si el panorama ya era complicado, la presencia en la próxima Copa Oro tampoco está asegurada. La Bicolor tendrá que jugarse su clasificación en un repechaje frente a Guayana Francesa, programado para marzo del próximo año. Otro obstáculo en un camino que parece no encontrar estabilidad. Desde que Francis asumió la dirección deportiva de la FFH en enero de este año, los resultados no han acomplado a ninguna de estas selecciones. Sin embargo, el español ha minimizado el marcador de cada partido y ha defendido el proceso y todo lo que está más allá detrás de un resultado bueno o malo. Lo que este nuevo cuerpo técnico busca implementar es un modelo de juego diferente y una metodología de trabajo con los más altos estándares del fútbol europeo, tomando como espejo a las selecciones españolas.