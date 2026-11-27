Concluyó la fase de grupos del Mundial Sub-17 y con ello, varios aspectos que deben ser mencionados. Una selección hizo 22 goles en tres juegos, otra recibió 29 dianas en tres partidos, papelón de Honduras y un encuentro terminó 15-0.
España terminó la fase de grupos como la mejor selección al ganar sus tres juegos. Gestó un récord ya que marcó ¡¡22 goles!! en tan solo tres partidos, uno de ellos lo ganó 15-0.
La selección de Fiyi, combinado de Oceanía, terminó como la peor de la fase de grupos y del Mundial en general. Los oceanícos recibieron un total de 29 goles en tres partidos. Ante España cayeron 15-0.
Fiyi disputó su último partido ante China y cayeron 8-0. Los oceánicos no anotaron ningún gol en este Mundial.
Honduras firmó un papelón y perdió el último juego 7-0 ante Japón. La Bicolor emuló su peor goleada en Mundiales Sub-17 la cual se había dado ante Brasil en la Copa del Mundo del 2025. Esta fue la peor participación de Honduras en una Copa del Mundo Sub-17 ya que ni siquiera marcó.
Honduras en Mundiales Sub-17 tiene apenas tres victorias, un empate y 20 derrotas. Las tres victorias se dieron ante Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Nueva Caledonia; el empate ante Eslovaquia. Se han jugado siete Mundiales de esta categoría y en cinco quedamos eliminados en fase de grupos; 2013 se avanzó hasta cuartos de final y en 2017 hasta octavos.
De las ocho selecciones de Concacaf que clasificaron a este Mundial Sub-17, Honduras terminó como la tercera peor, solo por encima de Jamaica y Cuba (la peor). Los cubanos marcaron tres goles y recibieron 21.
Después de Cuba, la segunda peor selección de Concacaf en el Mundial fue Jamaica que perdió los tres juegos, anotó tres goles y recibió 15. Cuba terminó con diferencia de -18, Jamaica con diferencia de -12 y Honduras con -11.
Las otras selecciones de Concacaf que terminaron con 0 puntos fueron Panamá y Haití, pero con mejor diferencia de goles y marcando. Panamá marcó dos goles y recibió ocho.
La otra selección centroamericana que participó fue Costa Rica, combinado que perdió 3-0 vs Brasil y 2-0 vs Irlanda; empató 2-2 vs Tanzania para quedar última en su grupo con un punto.
Una tremenda sorpresa que se dio fue República Dominicana. Los caribeños fueron notificados que jugarían el Mundial una semana antes ya que EE UU se retiró; le ganaron a Chile, empataron vs Montenegro y perdieron vs Argelia, logrando el boleto a 16avos de final como uno de los mejores terceros.
México terminó la fase de grupos como la mejor selección de Concacaf al terminar en primer lugar de su grupo con 7 puntos. Le ganaron a Camerún y a Rumania, empataron ante Venezuela.