Terrible representación de selecciones de Concacaf en el Mundial Sub-17, solo México y República Dominicana han logrado sacar la cara por el área y lograr avanzar a dieciseisavos como líder del grupo
El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 dejó una clasificación poco favorable para varias selecciones que no pudieron responder durante la fase de grupos. Entre los equipos que terminaron en los últimos puestos aparecen cinco representantes de Concacaf: Cuba, Jamaica, Honduras, Haití y Panamá, todos sin conseguir una victoria.
El listado de las selecciones con peor rendimiento comienza con Fiyi, que protagonizó una de las participaciones más complicadas del campeonato. El combinado oceánico terminó con cero puntos y una diferencia de goles de -29, reflejo de las dificultades que tuvo para competir ante sus rivales.
Cuba ocupa el siguiente lugar entre los peores registros. La selección caribeña tampoco consiguió sumar unidades y finalizó con una diferencia de -18, convirtiéndose en otro de los representantes de Concacaf que se marcharon de Qatar sin conocer la victoria.
Nueva Caledonia aparece en el tercer puesto de este listado negativo. El equipo oceánico terminó con cero puntos y una diferencia de -13, quedándose sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda después de una fase de grupos complicada.
Jamaica también tuvo una participación para el olvido. Los caribeños no lograron sumar puntos y finalizaron con una diferencia de -12, convirtiéndose en el tercer representante de Concacaf, después de Cuba y antes de Honduras, dentro de este grupo de selecciones con peores números.
Honduras aparece en el quinto lugar de este listado y es uno de los casos que más preocupación genera para el fútbol centroamericano. La Mini H, dirigida por Merling Paz, terminó con cero puntos y una diferencia de -11, después de perder sus tres compromisos mundialistas y no conseguir marcar ningún gol.
Haití y Panamá completan la lista de las cinco selecciones de Concacaf que finalizaron sin unidades. Ambos combinados registraron una diferencia de -6, aunque sus campañas estuvieron marcadas por dificultades para conseguir resultados positivos y mantenerse competitivos en sus respectivos grupos.
Camerún también terminó con cero puntos, pero registró una diferencia de -7, un balance menos negativo que el de las selecciones anteriores. El combinado africano se quedó igualmente sin posibilidades de continuar en la competición.
Costa Rica fue uno de los representantes de Concacaf que consiguió evitar terminar con cero puntos. Los ticos acumularon una unidad y una diferencia de goles de -5, un balance que los colocó por encima de varias selecciones que tuvieron una participación más complicada.
Montenegro cerró este grupo de los últimos puestos con un punto y una diferencia de goles de -2. Aunque tampoco consiguió una victoria, su registro le permitió terminar por encima de los demás combinados mencionados.