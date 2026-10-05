Batacazo: Honduras eliminado de Nations League de Concacaf y peleando descenso

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras quedó eliminada de la pelea por avanzar a los cuartos de final de la Concacaf Nations League tras la victoria 1-0 de Guatemala sobre Surinam. El resultado dejó a la Bicolor sin posibilidades de meterse entre los dos primeros lugares del grupo, por lo que ahora su único objetivo es evitar el descenso a la Liga B.

Honduras llega a su último partido con tres puntos y ocupa el último lugar de la clasificación. Martinica, que empató 1-1 ante El Salvador, suma cuatro unidades y se encuentra por encima de la 'H'. La situación obliga al equipo dirigido por José Francisco Molina a buscar un resultado positivo ante Jamaica. Un empate le permitiría llegar a cuatro puntos y mantener sus posibilidades de permanecer en la Liga A. La Bicolor necesita, además, conservar una mejor diferencia de goles que Martinica para asegurar su permanencia. Por eso, el partido ante los jamaicanos tendrá una importancia enorme para el futuro inmediato de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El panorama es consecuencia de una fase de grupos complicada para la Selección Nacional. Honduras debutó con una derrota 3-2 ante Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés y posteriormente consiguió una importante victoria 1-0 frente a Jamaica en Kingston. Sin embargo, la derrota 2-1 ante Martinica volvió a complicar las aspiraciones hondureñas y dejó al equipo obligado a depender de otros resultados para mantener con vida sus opciones.

Tabla de posiciones Grupo B Nations League