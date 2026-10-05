Madre de futbolista explota contra técnico de la Selección de Honduras por no meterlo a jugar

Madre de futbolista pierde la paciencia y explota contra el técnico de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, por no meter a jugar a su hijo.
Víctor Vandenbroucke es uno de los jóvenes futbolistas de ascendencia hondureña que se ha formado en el fútbol europeo.
El defensor nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2008, y desde los 10 años vive en Bélgica.
Vandenbroucke realizó gran parte de su formación en las inferiores del KRC Genk, una de las academias más reconocidas de Bélgica.
El lateral derecho también ha tenido experiencia con las selecciones menores de Bélgica, pero finalmente decidió representar a Honduras.
En 2026 dio un paso importante en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el KAA Gent de Bélgica.
El joven futbolista también despertó interés de Estados Unidos y Bélgica, pero eligió defender los colores de la Selección Nacional de Honduras.
José Francisco Molina lo incluyó entre los 26 convocados de Honduras para disputar la Liga de Naciones de Concacaf en septiembre y octubre.
Vandenbroucke llegó a la concentración con la ilusión de debutar oficialmente con la Selección Mayor de Honduras.
Sin embargo, el defensor no ha disputado ningún minuto durante los partidos de esta edición de la Nations League.
Ante Surinam, Jamaica, Martinica y hoy nuevamente Jamaica, el futbolista quedó fuera de convocatoria para los encuentros.
La situación provocó molestia en su familia, especialmente en su madre, quien expresó su inconformidad en redes sociales.
La madre del joven defensor cuestionó que su hijo haya sido llamado a la Selección si finalmente no ha tenido la oportunidad de jugar.
"Señor para que convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo mejor que lo dejen a donde están continuando con su vida", escribió en redes sociales.
El caso resulta llamativo porque Vandenbroucke llegó a Honduras después de un proceso en Europa y con la expectativa de comenzar a construir su historia con la Bicolor.
Ahora, el joven lateral deberá esperar una nueva oportunidad para poder debutar con Honduras y demostrar en cancha las condiciones que lo han llevado a desarrollarse en el fútbol belga.