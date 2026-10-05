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Madre de futbolista explota contra técnico de la Selección de Honduras por no meterlo a jugar

La madre del joven defensor cuestionó que su hijo haya sido llamado a la Selección si finalmente no ha tenido la oportunidad de jugar

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 19:23
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Madre de futbolista pierde la paciencia y explota contra el técnico de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, por no meter a jugar a su hijo.

Fotos: Cortesía.
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Víctor Vandenbroucke es uno de los jóvenes futbolistas de ascendencia hondureña que se ha formado en el fútbol europeo.
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El defensor nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2008, y desde los 10 años vive en Bélgica.
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Vandenbroucke realizó gran parte de su formación en las inferiores del KRC Genk, una de las academias más reconocidas de Bélgica.
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El lateral derecho también ha tenido experiencia con las selecciones menores de Bélgica, pero finalmente decidió representar a Honduras.
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En 2026 dio un paso importante en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el KAA Gent de Bélgica.
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El joven futbolista también despertó interés de Estados Unidos y Bélgica, pero eligió defender los colores de la Selección Nacional de Honduras.
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José Francisco Molina lo incluyó entre los 26 convocados de Honduras para disputar la Liga de Naciones de Concacaf en septiembre y octubre.
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Vandenbroucke llegó a la concentración con la ilusión de debutar oficialmente con la Selección Mayor de Honduras.
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Sin embargo, el defensor no ha disputado ningún minuto durante los partidos de esta edición de la Nations League.
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Ante Surinam, Jamaica, Martinica y hoy nuevamente Jamaica, el futbolista quedó fuera de convocatoria para los encuentros.
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La situación provocó molestia en su familia, especialmente en su madre, quien expresó su inconformidad en redes sociales.
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La madre del joven defensor cuestionó que su hijo haya sido llamado a la Selección si finalmente no ha tenido la oportunidad de jugar.
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"Señor para que convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo mejor que lo dejen a donde están continuando con su vida", escribió en redes sociales.
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El caso resulta llamativo porque Vandenbroucke llegó a Honduras después de un proceso en Europa y con la expectativa de comenzar a construir su historia con la Bicolor.
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Ahora, el joven lateral deberá esperar una nueva oportunidad para poder debutar con Honduras y demostrar en cancha las condiciones que lo han llevado a desarrollarse en el fútbol belga.
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