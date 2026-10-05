Honduras vs Jamaica EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY por Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La selección Nacional de Honduras está igualando 0-0 ante Jamaica por el cierre de fase de grupo de la Nations League. La H ya no tiene posibilidades de avanzar a cuartos, ahora solo busca no terminar en los últimos puestos.
Min. 8 - Centro desde la izquierda de Jamaica y por suerte Luis Vega llegó justo a cortar y mandarlo al tiro de esquina.
Honduras ya no puede avanzar a cuartos de final de la Nations League ya que Guatemala llegó a 7 puntos, mismos que tiene Surinam. Jamaica sí puede clasificar y la H no puede perder porque se ser así desciende a Liga B de Concacaf.
INICIÓ EL PARTIDO EN EL NACIONAL
7:20 PM - Ya están en el terreno de juego los futbolistas para realizar trabajos de calentamiento.
7:10 PM - Victor Vandenbroucke, Denil Maldonado y Alenis Vargas son los jugadores que el técnico José Molina dejó fuera para este partido ante Jamaica.
7:00 PM - Los resultados le están favoreciendo a la selección hondureña. El primero fue el empate final entre Martinica y El Salvador, quienes finalizaron 1-1.
Alineaciones confirmadas:
Honduras: 1. Edrick Menjivar, 2. Clinton Bennett, 3. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 13. Jhen Clever Portillo, 5. Kervin Arriaga, 14. José Alejandro Reyes, 7. Jonathan Rubio, 18. Dereck Moncada, 10. Luis Palma y 9. Keyrol Figueroa. DT: José Molina.
Jamaica: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell
6:30 PM - Las selecciones de Honduras y Jamaica ya se encuentran en el estadio Nacional de Tegucigalpa, listos para el partido que cierra la fase de grupos de la Liga de Naciones.
INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO
Con el cuchillo entre los dientes y la obligación de responder ante su gente luego de la humillante derrota ante Martinica, el equipo catracho saltará a la cancha con solo tres puntos.
Además de cumplir con su tarea ante Jamaica, Honduras deberá seguir de cerca los resultados de: Guatemala-Surinam y Martinica-El Salvador, partidos determinantes en sus aspiraciones dentro del grupo.
La calculadora también entra en juego en una jornada que promete emociones hasta el último minuto. Espera los tropiezos de Guatemala y en el mejor de los casos que empate Martinica con El Salvador. Sin embargo, un empate o la derrota, despide a la Bicolor de las opciones de meterse en la siguiente ronda donde están clasificado: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.
México espera
Honduras solamente puede ser segundo en el grupo B y en todo caso la peor clasificada de la ronda de grupos. Esto significa que de pasar a la siguiente ronda, el rival por delante será otra vez México.
En caso que Honduras no logré avanzar aún ganando a Jamaica, ser tercero o cuarto lugar dejará a la Bicolor con un lugar en los Prelims rumbo a Copa Oro 2027. Y solo una debacle pueden enviar a la “H” a la Liga B, esto si termina en quinto o sexto lugar donde serán repechajes contra la Liga C buscando pasajes a los Prelims que llevan a Copa Oro
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 8:00 PM
Árbitro: Marco Antonio Ortiz, de México.
Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.
Canal: Deportes TVC, FOX Centroamérica y TNH
Posibles alineaciones
Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Clinton Bennett, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Deiby Flores, David Ruíz, Edwin Rodríguez, Jonathan Rubio; Keylor Figueroa y Dereck Moncada.
Entrenador: José Francisco Molina
Jamaica: Andre Blake; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke; Karoy Anderson, Kely Ming, Ronaldo Webster, Bailey Cadamarteri; Kaheim Dixon y Javon East.
Entrenador: Rudolph Speid.