Honduras vs Jamaica EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY por Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La selección Nacional de Honduras está igualando 0-0 ante Jamaica por el cierre de fase de grupo de la Nations League. La H ya no tiene posibilidades de avanzar a cuartos, ahora solo busca no terminar en los últimos puestos.

Min. 8 - Centro desde la izquierda de Jamaica y por suerte Luis Vega llegó justo a cortar y mandarlo al tiro de esquina.

Honduras ya no puede avanzar a cuartos de final de la Nations League ya que Guatemala llegó a 7 puntos, mismos que tiene Surinam. Jamaica sí puede clasificar y la H no puede perder porque se ser así desciende a Liga B de Concacaf.

INICIÓ EL PARTIDO EN EL NACIONAL

7:20 PM - Ya están en el terreno de juego los futbolistas para realizar trabajos de calentamiento.

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7:10 PM - Victor Vandenbroucke, Denil Maldonado y Alenis Vargas son los jugadores que el técnico José Molina dejó fuera para este partido ante Jamaica.

7:00 PM - Los resultados le están favoreciendo a la selección hondureña. El primero fue el empate final entre Martinica y El Salvador, quienes finalizaron 1-1.

Alineaciones confirmadas:

Honduras: 1. Edrick Menjivar, 2. Clinton Bennett, 3. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 13. Jhen Clever Portillo, 5. Kervin Arriaga, 14. José Alejandro Reyes, 7. Jonathan Rubio, 18. Dereck Moncada, 10. Luis Palma y 9. Keyrol Figueroa. DT: José Molina.

Jamaica: 1. Andre Blake, 6. Richard King, 17. Damion Lowe, 20. Kyle Ming, 22. Ronaldo Webster, 2. Miguel Freckleton, 5. Courtney Clarke, 16. Karoy Anderson, 10. Kaheim Dixon, 12. Javon East y 11. Tyreece Campbell

6:30 PM - Las selecciones de Honduras y Jamaica ya se encuentran en el estadio Nacional de Tegucigalpa, listos para el partido que cierra la fase de grupos de la Liga de Naciones.

INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Con el cuchillo entre los dientes y la obligación de responder ante su gente luego de la humillante derrota ante Martinica, el equipo catracho saltará a la cancha con solo tres puntos.