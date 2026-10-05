¿Transmite TVC?: canal dónde ver partido de Honduras vs Jamaica por Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- Las selección de Honduras se juega su suerte en la Liga de Naciones de la Concacaf en un duelo clave del grupo B que disputará en Tegucigalpa contra su par de Jamaica, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos. Honduras, dirigida por el español José Francisco Molina, llega al partido contra Jamaica con posibilidades de pasar a los cuartos de final muy remotas tras haber perdido dos juegos, contra Surinam y Martinica, y apenas un triunfo, precisamente con su rival de turno de este lunes.

El juego entre hondureños y jamaicanos será como una final, en la que los caribeños buscarán vengar la dura derrota que sufrieron como locales 0-1 contra los dirigidos por Molina y sellar su pase a los cuartos de final, objetivo que también busca Guatemala. La derrota en Kingston, el pasado 28 de septiembre, fue la primera que Jamaica sufrió ante una selección de Honduras, que viene de perder 2-1 ante Martinica y que no había ganado ni un juego.

La situación de Honduras es complicada en el grupo B, que encabeza Surinam, ya clasificada a los cuartos de final con siete puntos, escoltada por Jamaica con seis y Guatemala con cuatro. Martinica y El Salvador también suman tres unidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ‘H’, con tres enteros, dependerá de otros resultados para continuar su andadura en la Liga de Naciones; por ejemplo, que Surinam empate o le gane a Guatemala, siempre y cuando supere a Jamaica. Honduras, que además tiene un gol en contra, necesitaría superar los dos a favor que acumula Jamaica, que el sábado llegó a Tegucigalpa después de derrotar a domicilio a El Salvador 2-1.