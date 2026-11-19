San Pedro Sula, Honduras.- El experimentado defensor del Real España, Devron García, ya palpita el derbi sampedrano ante Marathón, un compromiso que considera especial por el prestigio que está en juego en la ciudad y la importancia de los tres puntos en la lucha por asegurar un boleto a las semifinales del torneo Apertura 2026.

El futbolista también se refirió al trabajo que realizan bajo las órdenes de su entrenador, Juan Ignacio Martínez, la importancia de mantener la concentración para evitar expulsiones y los antecedentes de clásicos anteriores.

Además, reconoció que el segundo lugar es ahora el principal objetivo de la Máquina y aprovechó para enviar un mensaje a la afición aurinegra, a la que invitó a llenar el estadio y pintar de amarillo y negro las gradas este sábado. CONFERENCIA DE PRENSA - Están en la pelea en la parte alta de la tabla para confirmarse en semifinales. Más allá de los tres puntos, ¿qué representaría este clásico para ustedes? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La verdad que sí, sabemos que es un clásico. Se juega mucho prestigio en la ciudad. Son tres puntos que sabemos que también nos pueden meter de lleno a semifinales, igual dependiendo del partido Motagua-Lobos. Pero nosotros sabemos que dependemos de nosotros para meternos a semifinales. Esa es la idea: hacer un buen partido. Sabemos que Marathón también tiene un gran equipo. Creo que los dos estamos haciendo buen fútbol y esperemos que el sábado la afición que llegue pueda disfrutar y que nosotros, al final del partido, nos quedemos con los tres puntos. - ¿Cómo controlar el nerviosismo de algunos compañeros? Porque en los últimos clásicos para el Real España siempre se queda con uno menos y eso ayuda al rival. ¿Qué hay que hacer diferente para romper esa igualdad en los clásicos?

Sí, sabemos que estos partidos son diferentes. Como dije, se juega mucho, entonces tenemos que tener esa tranquilidad, esa madurez, esa frialdad para que en esos momentos calientes tengamos la cabeza fría y no cometamos errores que hemos cometido. Creo que han servido de enseñanza. Ya nos ha pasado y ya no nos puede volver a pasar. Sabemos que con once los clásicos son bravos, no digamos con diez o nueve, que nos ha pasado. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad. Como dije, son partidos bravos, son muy lindos. Creo que para mí es el mejor clásico de la Liga. Entonces tiene ese ingrediente y esperamos que el sábado entremos once y salgamos once. - ¿Cómo se siente cuando estás peleando y solamente le queda el segundo lugar para mantenerse ahí? ¿Cómo se siente el hecho de saber que no puede llegar al primer lugar, que no se puede aspirar a pelear ese primer puesto? Sí, sabemos que ya el primer lugar no se puede alcanzar. Por ahí la dejamos escapar con los dos partidos que empatamos, que nos empataron al último. Entonces ahora estamos tratando de meternos en segundo lugar, que sabemos que son tres equipos que están peleando también para poder meterse. Dependemos de nosotros meramente. Tenemos este partido en casa, que esperamos, Dios mediante, podamos sacar la victoria y acercarnos a meternos en las semifinales.