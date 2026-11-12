Así marcha la novela tras fichaje de Andrés Salazar a Real España: ¿por qué no lo inscriben?

San Pedro Sula, Honduras.- El arquero Andrés Felipe Salazar fue fichado por el Real España como el apagafuegos tras la lesión de Luis Aurelio López, todo indicaba que el cafetero iba a tomar el puesto de Buba en la portería aurinegra, pero el plan no salió como esperaba.
El caso del meta colombiano ha tenido un tremendo dilema en la Liga Nacional porque su inscripción ha sido rechazada debido a que el tiempo permitido para estas operaciones ya había finalizado, según el reglamento liguero.
El caso fue remitido a la Comisión de Asuntos Legales, instancia que determinó que la decisión final debe quedar en manos del pleno de la junta directiva de la Liga Nacional y por ello la siguiente semana tendrán una reunión para levantar votación entre los miembros.
Cronología del caso Salazar
16 de octubre: El portero titular de Real España, Luis "Buba" López, sufrió una grave lesión durante el clásico frente a Olimpia que lo dejó fuera por el resto del año. La directiva aurinegra buscó un reemplazo inmediato en el mercado de agentes libres para acompañar a Roberto López.
20 de octubre: Real España anunció el fichaje de Andrés Salazar, exarquero de Olimpia, Victoria y Honduras Progreso. El club argumentó que su llegada procedía al tratarse de un futbolista sin contrato (agente libre) y por la baja médica de larga duración de su guardameta principal.
23 y 24 de octubre: El guardameta arribó a Honduras para integrarse a los entrenamientos, pero la Liga Nacional suspendió momentáneamente su inscripción. El organismo señaló que el periodo oficial de registros ya estaba cerrado y remitió el expediente a la Comisión de Asuntos Legales de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para analizar si cabía una excepción.
31 de octubre: Tras acumular jornadas sin poder debutar ni aparecer en el banquillo, el entrenador Juan Ignacio Martínez aclaró públicamente que la ausencia del colombiano respondía exclusivamente a trabas con su pase internacional y registro.3 y 4 de noviembre: La Liga Nacional rechazó la solicitud de inscripción alegando que ya se había disputado más del 50 % del campeonato y que habilitarlo afectaría la igualdad deportiva. Se indicó que, a esas alturas del torneo, el reglamento exige acreditar más de seis meses como agente libre o contar con una autorización especial de la FIFA canalizada mediante la FFH.
10 de noviembre: La Comisión de Asuntos Legales devolvió el caso determinando que la resolución final corresponde al pleno de la junta directiva de la Liga Nacional. El presidente de la liga, Jorge Herrera, confirmó una próxima votación para resolver la ambigüedad normativa sobre el inicio exacto de la segunda vuelta y definir si Salazar puede jugar el cierre de las vueltas regulares ante Marathón y CD Choloma.
El lunes habrá cesión extraordinaria para definir de una vez por todas si el colombiano podrá jugar o no en este torneo Apertura 2026-27.