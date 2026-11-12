Así marcha la novela tras fichaje de Andrés Salazar a Real España: ¿por qué no lo inscriben?

El caso del meta colombiano ha tenido un tremendo dilema en la Liga Nacional porque su inscripción ha sido rechazada debido a que el tiempo permitido para estas operaciones ya había finalizado, según el reglamento liguero.

San Pedro Sula, Honduras.- El arquero Andrés Felipe Salazar fue fichado por el Real España como el apagafuegos tras la lesión de Luis Aurelio López , todo indicaba que el cafetero iba a tomar el puesto de Buba en la portería aurinegra, pero el plan no salió como esperaba.

El caso fue remitido a la Comisión de Asuntos Legales , instancia que determinó que la decisión final debe quedar en manos del pleno de la junta directiva de la Liga Nacional y por ello la siguiente semana tendrán una reunión para levantar votación entre los miembros.

16 de octubre: El portero titular de Real España, Luis "Buba" López, sufrió una grave lesión durante el clásico frente a Olimpia que lo dejó fuera por el resto del año. La directiva aurinegra buscó un reemplazo inmediato en el mercado de agentes libres para acompañar a Roberto López.

20 de octubre: Real España anunció el fichaje de Andrés Salazar, exarquero de Olimpia, Victoria y Honduras Progreso. El club argumentó que su llegada procedía al tratarse de un futbolista sin contrato (agente libre) y por la baja médica de larga duración de su guardameta principal.

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23 y 24 de octubre: El guardameta arribó a Honduras para integrarse a los entrenamientos, pero la Liga Nacional suspendió momentáneamente su inscripción. El organismo señaló que el periodo oficial de registros ya estaba cerrado y remitió el expediente a la Comisión de Asuntos Legales de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para analizar si cabía una excepción.

31 de octubre: Tras acumular jornadas sin poder debutar ni aparecer en el banquillo, el entrenador Juan Ignacio Martínez aclaró públicamente que la ausencia del colombiano respondía exclusivamente a trabas con su pase internacional y registro.3 y 4 de noviembre: La Liga Nacional rechazó la solicitud de inscripción alegando que ya se había disputado más del 50 % del campeonato y que habilitarlo afectaría la igualdad deportiva. Se indicó que, a esas alturas del torneo, el reglamento exige acreditar más de seis meses como agente libre o contar con una autorización especial de la FIFA canalizada mediante la FFH.