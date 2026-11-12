Juan Ignacio Martínez: "No diré mucho, si no Marathón se va a enterar. Lo he estado viendo"

El estratega español también se refirió a la polémica por las canchas sintéticas en el fútbol hondureño, habló sobre la situación de Andrés Salazar y lanzó una advertencia al conjunto verdolaga, al que reconoció como un rival de mucho nivel, pero dejó claro que su equipo tiene como objetivo quedarse con los tres puntos y darle una alegría a su afición.

San Pedro Sula, Honduras .- El técnico del Real España , Juan Ignacio Martínez , compareció ante los medios de comunicación y analizó lo que representa el clásico sampedrano frente al Marathón , un compromiso en el que la Máquina buscará dar un paso importante hacia la clasificación directa a las semifinales del torneo Apertura.

Lo que hemos buscado es recuperar a los jugadores tocados, hacer trabajos específicos con algunos jugadores y en eso estamos. Terminaremos el fin de semana con un partido ante la reserva y ya, a partir del próximo día, preparar el partido con todo lo que nos lleva. Qué les voy a hablar yo a ustedes, con toda la experiencia que tienen ustedes en el país.

- El objetivo en sí, más allá de que terminen líderes de la tabla, es el campeonato. ¿Hacia eso cómo está perfilado Real España previo al clásico? Sí, lo hablamos diversos líderes del país, que se ponen al día de todo, y sobre todo lo hemos hablado, y no fue mejor eso. Lo bonito es siempre la liga regular. Lo genérico es el campeón y luego revalidar ese título con ese playoff, no sé cómo le llaman ustedes a las semifinales y finales. La liguilla, muy bien. Nosotros lo que estamos inmersos ahora mismo es esta semana, que ha sido un poco más de descanso por el tema del parón con la grande, como le llaman ustedes, la absoluta.

Es un clásico de la ciudad, un partidazo en toda regla y que queremos demostrarle a nuestra propia afición, que lleva el mundo a dar dos partidos fuera de casa, que nos han sido allá a La Paz, con Génesis y luego con Independiente. Venimos con un mal sabor de boca. Hemos perdido un poquito, entre comillas, el colchón de puntos que teníamos y nada más que nos vale la victoria con Marathón. Sabemos que es difícil, que Marathón no da respiro, que es un clásico, son muchas cosas, pero nuestra ilusión, con nuestra afición, estamos convencidos de que vamos a hacer un muy buen partido.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

- Después de un mes, el talento, los estadios, clima, y también los aspectos negativos, ¿qué es lo que más destaca y cuál es el punto al que usted cree que hay que ponerle mucha atención para mejorar a corto plazo?

Evidentemente, sé que esa es mi opinión. Mi opinión es que a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente el nivel de la Liga Nacional. Ahí están un poquito Platense y Juticalpa, que están quedando rezagados en la clasificación, pero los demás equipos pueden ganar a cualquiera. De hecho, ha pasado, ¿no? Y referente a cosas un poco más negativas, como he comentado, a mí no me gusta venir aquí a un país de fuera y dar consejos, pero sí que, para el beneficio de lo que es la Liga, evidentemente los campos de césped artificial deberían ser eliminados, porque creo que está en ese camino.

Yo creo que ya para el próximo torneo, ya que tanto Génesis como Lobos van a jugar en sus campos de césped artificial, eso no es que iguales ya, sino que le da una calidad más amplia al futbolista y, sobre todo, al espectador, porque en realidad el espectáculo deja de ser emocionante, de motivar y demás, pero el aficionado que siempre se gasta su dinero en las entradas, en los abonos y demás, quiere, por lo menos, ver espectáculos y las canchas influyen mucho en ese aspecto.

Y sobre el tema de Andrés Salazar, por ahí hay una disputa, tenemos entendido. La Federación ya está para que juegue, la Liga todavía no se pone de acuerdo. ¿Qué le genera eso?

Las últimas noticias las tendrá el club. Es una persona que vino con toda la máxima para poder ayudarnos desde la banca cuando había que jugar y demás, y sin embargo entrena como si fuese un jugador más, y eso dice mucho de su actitud, de su motivación, de su personalidad, pero estamos encantadísimos también de ese amplio proyecto que también está haciendo un buen trabajo.

¿Cómo calificaría usted el rendimiento del equipo en caso de que Real España no consiga ese boleto directo a las semifinales?

Pues todas las hipótesis, ya la de si sucede más, estas son de una forma súper optimista, lleno de que contemplo siempre los mejores escenarios. Y la regularidad que ha llevado Real España hasta mi llegada, después de mi llegada con unos pequeños traspiés que hemos comentado, con esas victorias, estamos en esa regularidad entre los dos posibles todo el año, y eso es lo que deseamos en todo momento.

¿Qué vendría para Real España en caso de conseguir la victoria en el clásico ante Marathón y posteriormente el boleto a semifinales?

Desde mi punto de vista es más motivadora, con nuestra afición queremos generar ese tributo, siempre con el máximo respeto al rival, pero sabiendo que tenemos una deuda inmensa con la afición por lo que hemos comentado, por ser un partido especial, ser un partido de la ciudad, que todo el mundo, todos los años, pelea por lo máximo. Entonces, en esa etapa.

- Sobre el tema de las expulsiones en Real España, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué se hace, se platica con los futbolistas? Y una opinión sobre su próximo rival, Marathón

Bueno, le voy a decir lo que creo que es el tema de las expulsiones. En otras conferencias ustedes me preguntaron y ya les comenté. Los propios jugadores, ellos mismos, a nivel interno tenemos un reglamento de sanciones, de asados y demás. Y en ese aspecto yo creo, estoy convencido, que ya no se vuelva a repetir. Entiendo que los jugadores tengan pulsaciones más y más, que tengan esa motivación de intentar en todo momento, pero no porque yo les diga una frase a los jugadores, que la tienen ya puesta a fuego: con 11 jugadores es muy difícil que los ganen, con 10 es muy difícil ganar. ¿Me comprende? Entonces esos jugadores ya tienen ellos prácticamente hechos.

Opinión sobre Marathón

Me imagino que luego compareceremos también previo al partido, a lo mejor la semana que viene, y hablar un poquito, pero tampoco le quiero decir muchas cosas, si no Marathón se va a enterar. A Marathón hemos tenido oportunidad de verlo en Liga y durante la semana en el campeonato. Yo debo reconocer que es muy buen equipo también. Será un partido muy bonito, muy lindo y, por supuesto, lo que queremos es ganar la victoria.

En los últimos tres partidos, profe, dos empates y un gane a favor de Marathón. ¿Qué puede hacer Real España para revertir esto e igualar al equipo Marathón?

Hemos analizado con el grupo y eso no debe suceder. Por eso el fútbol tiene esa grandeza, no debe suceder. Entonces ahí estamos un poquito recompensados con lo que pasó. Yo espero que en el próximo partido tengamos nuestra mejor versión, esos tres puntos que todos deseamos y, sobre todo, lo que he dicho en todo momento: dar una alegría inmensa a nuestra afición por estos dos últimos partidos. Se la daremos sobre todo a ellos.