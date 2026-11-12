Derrumbe de edificio en Nueva York deja al menos ocho muertos y 19 personas heridas

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos ocho persona murieron y otras 19 resultaron heridas tras derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles 11 de noviembre en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

"Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado. No hay palabras para una pérdida de esta magnitud.", escribió Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, en un mensaje de X.

El número de heridos pasó de 17 a 19 según avanzaron las autoridades municipales a medios locales. Al menos siete de ellos son menores.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local de este miércoles con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.