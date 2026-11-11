Irán denuncia en la COP31 que la guerra con EE UU devastó al medio ambiente

Antalya.- La guerra contra Irán iniciada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel ha sido este año una de las principales causas de contaminación, al provocar incendios de depósitos de petróleo, denunció este miércoles el Gobierno iraní en la cumbre del clima COP31, que se celebra en Antalya, Turquía.

"El medio ambiente es la víctima silenciosa de las guerras. La destrucción sigue ahí cuando el conflicto ya ha terminado", dijo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la ronda de discursos de líderes mundiales que arrancó hoy en Antalya.

Afirmó que "la agresión asesina de Estados Unidos y el régimen sionista de Israel pone en peligro la salud pública, además de causar sufrimiento humano".