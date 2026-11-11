Negociador ucraniano cree que podría llegarse a un acuerdo con Rusia este año

Kiev, Ucrania.- El negociador ucraniano David Arajamia dijo al término de la segunda y última reunión de la ronda de contactos que representantes de Kiev, Moscú y Washington han mantenido en Abu Dabi desde el martes 10 de noviembre para buscar una salida pactada a la guerra que las partes podrían alcanzar un acuerdo antes de final de año.

“Os animo, muchachos, a visitar Moscú y después volver (a reuniros) con nosotros en Dublín, y tener entonces una segunda sesión y fijar la fecha, anunciar la fecha para la próxima sesión lo antes posible, porque creo que tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de que llegue el año nuevo”, dijo Arajamia a los medios en Abu Dabi.

El mediador estadounidense Jared Kushner ha anunciado que viajará el jueves 12 a Moscú con el otro emisario de la Casa Blanca para negociar el final de la guerra, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.