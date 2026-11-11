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Negociador ucraniano cree que podría llegarse a un acuerdo con Rusia este año

El negociador ucraniano David Arajamia dijo que las partes podrían pactar antes de fin de año, tras los contactos celebrados en Abu Dabi desde el martes

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 06:50
Negociador ucraniano cree que podría llegarse a un acuerdo con Rusia este año

El negociador ucraniano dijo además que se han conseguido “grandes progresos” en cuestiones que no quiso revelar.

 Foto: EFE

Kiev, Ucrania.- El negociador ucraniano David Arajamia dijo al término de la segunda y última reunión de la ronda de contactos que representantes de Kiev, Moscú y Washington han mantenido en Abu Dabi desde el martes 10 de noviembre para buscar una salida pactada a la guerra que las partes podrían alcanzar un acuerdo antes de final de año.

“Os animo, muchachos, a visitar Moscú y después volver (a reuniros) con nosotros en Dublín, y tener entonces una segunda sesión y fijar la fecha, anunciar la fecha para la próxima sesión lo antes posible, porque creo que tenemos un buen impulso para encontrar una solución antes de que llegue el año nuevo”, dijo Arajamia a los medios en Abu Dabi.

El mediador estadounidense Jared Kushner ha anunciado que viajará el jueves 12 a Moscú con el otro emisario de la Casa Blanca para negociar el final de la guerra, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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Kushner y Witkoff planean viajar de Moscú a Dublin para informar del resultado de la conversación con Putin al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo, que tienen previsto participar en una reunión de líderes de la UE programada para el viernes en la capital irlandesa.

Arajamia dijo a los medios en Abu Dabi que la ronda de contactos que concluyó este miércoles ha sido “una de las más duras” de entre todas las que han mantenido ucranianos y rusos desde el inicio de la guerra.

El diputado ucraniano -que lidera el grupo parlamentario del partido del presidente Zelenski- señaló que los rusos tenían “directrices muy claras” que hicieron “muy difícil suavizar la conversación”.

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Al haber organizado las negociaciones en torno a “la foto de posguerra para ambos países”, continuó Arajamia, los mediadores estadounidenses ayudaron a superar el bloqueo.

El diputado ucraniano confirmó además que ambos bandos llevarán a cabo en los próximos días un gran intercambio de prisioneros que será probablemente el más grande de toda la guerra.

Arajamia también abrió la puerta a que la próxima reunión incluya a representantes de países europeos. “Porque si hablamos de seguridad de posguerra europea, Ucrania es parte de Europa y los países europeos tienen que estar sentados a la mesa con nosotros”, afirmó.

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El político ucraniano dijo además que se han conseguido “grandes progresos” en cuestiones que no quiso revelar.

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Redacción web
Agencia EFE

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