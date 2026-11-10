Construyen rutas de evacuación para reducir inundaciones en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Las familias del sector La Cantera número 2, en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, están siendo beneficiadas con obras de mitigación para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Los trabajos buscan controlar las corrientes de agua que descienden desde las zonas altas y que anteriormente provocaban inundaciones y daños en las viviendas. “Cuando llovía, el agua bajaba desde la parte alta, desde el sector del aserradero Lamas, y provocaba un desastre. Por eso hemos construido rutas de evacuación, gradas, calles, cunetas y disipadores para controlar la escorrentía”, explicó Juan Diego Zelaya, edil capitalino.

La intervención contempla la construcción de canales para conducir las aguas lluvias y evitar que las corrientes lleguen con fuerza hasta las viviendas ubicadas en las partes bajas.

Obras para controlar las corrientes de agua

El proyecto también incluye disipadores de energía, estructuras diseñadas para reducir la velocidad con la que desciende el agua y disminuir su impacto sobre las zonas habitadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A estas obras se suman cunetas para mejorar el drenaje, muros de protección y trabajos de mejoramiento en distintos tramos de calle. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que la comunidad ha enfrentado durante años problemas por las corrientes que bajan desde las partes altas y su relación con el río Guacerique. “Esta comunidad ha sufrido históricamente por problemas de inundaciones debido a las corrientes de agua que bajan desde las zonas altas, relacionadas con el río Guacerique”, señaló el funcionario.

También mejoran los accesos para los vecinos