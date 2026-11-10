Reportan 289 vehículos decomisados por abandono y en estado de chatarra en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 289 vehículos en estado de abandono o considerados chatarra han sido decomisados en los últimos tres meses en el Distrito Central, según informó César Castellanos, director de la Policía Municipal. Cabe recordar que, la operación Cero Chatarra comenzó el pasado 17 de agosto, es decir que, en cuestión de 86 días han logrado retirar casi 300 vehículos de las calles capitalinas. Las intervenciones buscan retirar automóviles que permanecen durante meses en calles, aceras y áreas verdes, donde obstaculizan el paso de peatones y ocupan espacios públicos.

Uno de los operativos recientes se realizó en la colonia Las Brisas, cerca del Banco Central de Honduras, luego de una denuncia ciudadana por vehículos que llevaban meses ocupando un área verde. Durante esa intervención, las autoridades retiraron varias unidades estacionadas sobre el espacio verde, las aceras y la calzada, con el propósito de liberar el paso peatonal y recuperar el área. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Operativos en distintas colonias de la capital

La operación también llegó a la colonia Torocagua, donde la Policía Municipal retiró con grúa vehículos abandonados y en estado de chatarra que permanecían en la vía pública pese a las notificaciones previas. En el sector 2 de la colonia Hato de Enmedio se realizó otra intervención para retirar unidades que estaban en las mismas condiciones. Mientras tanto, en la colonia Las Minitas, los propietarios retiraron los vehículos que obstruían las calles y el paso peatonal después de recibir las advertencias de las autoridades. Castellanos señaló que la Policía Municipal mantendrá vigilancia en ese sector y que los automóviles que vuelvan a estacionarse sobre las aceras podrán ser retirados con grúa. En la colonia El Prado también se realizaron notificaciones preventivas a los propietarios de vehículos en estado de abandono para que procedan a retirarlos de la vía pública.

Vehículos permanecen en planteles municipales