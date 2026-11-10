Lo que dice el Ministerio Público sobre el tema de supuestos amaños en el fútbol hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones sobre una supuesta red de corrupción y apuestas en partidos de la Liga Nacional de Honduras continúan sin un rumbo definitivo en el Ministerio Público, que mantiene bajo reserva cualquier información relacionada con las posibles líneas de investigación. Las denuncias surgieron tras los señalamientos de Samuel García, presidente de Olancho FC, quien el pasado 7 de noviembre cuestionó los supuestos errores arbitrales en los encuentros de la Primera División y aseguró que existiría una red de apuestas vinculada con los resultados de los partidos.

"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a los últimos mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", aseguró García. Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, fuentes del Ministerio Público confirmaron a EL HERALDO que existe un impedimento para brindar información sobre las líneas de investigación o las actuaciones de oficio relacionadas con el caso.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la carga laboral y los cambios en las medidas de comunicación mantienen bajo reserva de los fiscales las posibles diligencias investigativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ACUSACIONES POR AMAÑOS DE PARTIDOS BAJO LA LUPA Ante los señalamientos del presidente de Olancho FC, el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, explicó que el organismo debe separar los distintos aspectos de la denuncia y reconoció su responsabilidad de investigar las acusaciones relacionadas con posibles amaños de partidos.