  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García

El presidente de Potros de Olancho dejó entrever que varios juegos en Honduras son arreglados mediante las apuestas

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 15:58
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
1 de 12

Samuel García, presidente de Potros de Olancho, hizo una grave denuncia tras el juego vs Olimpia. Entre su enojo, dejó entrever que muchos partidos en Honduras están arreglados mediante las apuestas deportivas. Sus declaraciones han desatado la polémica.

Fotos: El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
2 de 12

Todo se originó luego del Olimpia vs Potros y la polémica por el gol de Olimpia. Esa acción vino de un saque de banda que no era para el Albo, era para Potros.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
3 de 12

Samuel García dio la orden para que el equipo se retirara en forma de protesta y luego bajó a dar explosivas declaraciones que siguen dando de qué hablar.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
4 de 12

García inició diciendo: "Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras..."

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
5 de 12

"Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe cómo va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman", añadió.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
6 de 12

La polémica se dio cuando dijo que se habían dado fuertes apuestas si Juticalpa perdía por cinco o más goles ante Olimpia. Juticalpa terminó perdiendo 8-0.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
7 de 12

"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro Mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas...", inició contando sobre esa denuncia.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
8 de 12

"Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", acotó.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
9 de 12

Un periodista le preguntó si tenía pruebas de eso, García respondió: "Ahora le voy a preguntar a usted, ¿hay casas de apuestas en Honduras? Bueno..."

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
10 de 12

El máximo jerarca de Potros de Olancho dejó entrever que este juego entre Olimpia y Potros pudo estar arreglado en cuanto al marcador por el tema de las apuestas.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
11 de 12

En Honduras han existido muchas denuncias sobre el tema de las apuestas deportivas. El tema vuelve a la palestra pública tras lo dicho con relación al Olimpia vs Juticalpa.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García
12 de 12

Desde Juticalpa no se han pronunciado al respecto por la denuncia de García, tampoco lo han hecho desde el Olimpia.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Cargar más fotos