L1.5 millones en apuesta si Olimpia ganaba por más de cinco a Juticalpa: denuncia de Samuel García

Samuel García, presidente de Potros de Olancho, hizo una grave denuncia tras el juego vs Olimpia. Entre su enojo, dejó entrever que muchos partidos en Honduras están arreglados mediante las apuestas deportivas. Sus declaraciones han desatado la polémica.
Todo se originó luego del Olimpia vs Potros y la polémica por el gol de Olimpia. Esa acción vino de un saque de banda que no era para el Albo, era para Potros.
Samuel García dio la orden para que el equipo se retirara en forma de protesta y luego bajó a dar explosivas declaraciones que siguen dando de qué hablar.
García inició diciendo: "Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras..."
"Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe cómo va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman", añadió.
La polémica se dio cuando dijo que se habían dado fuertes apuestas si Juticalpa perdía por cinco o más goles ante Olimpia. Juticalpa terminó perdiendo 8-0.
"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro Mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas...", inició contando sobre esa denuncia.
"Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", acotó.
Un periodista le preguntó si tenía pruebas de eso, García respondió: "Ahora le voy a preguntar a usted, ¿hay casas de apuestas en Honduras? Bueno..."
El máximo jerarca de Potros de Olancho dejó entrever que este juego entre Olimpia y Potros pudo estar arreglado en cuanto al marcador por el tema de las apuestas.
En Honduras han existido muchas denuncias sobre el tema de las apuestas deportivas. El tema vuelve a la palestra pública tras lo dicho con relación al Olimpia vs Juticalpa.
Desde Juticalpa no se han pronunciado al respecto por la denuncia de García, tampoco lo han hecho desde el Olimpia.