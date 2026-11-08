Autopsia de Jesús de Miguel sorprende a todos: Por esto murió el jugador del Tenerife

A casi una semana de su fallecimiento, se revela verdadera causa de muerte de jugador Jesús de Miguel tras choque con portero en España.
Jesús de Miguel perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco luego de chocar fuertemente con el arquero Jesús Owono durante el partido que disputaban Tenerife y el FC Andorra por la Segunda División de España.
El fallecimiento del atacante ha generado numerosas muestras de dolor y solidaridad en el entorno del fútbol español.
Lo que comenzó como una acción propia de un partido terminó convirtiéndose en un episodio trágico que ha abierto interrogantes sobre las circunstancias del impacto y la atención médica que recibió el jugador.
Mientras familiares, compañeros y aficionados afrontan su ausencia, las autoridades continúan investigando lo sucedido para esclarecer las causas de su muerte.
El dictamen preliminar ya se encuentra en manos de la jueza Esther Juárez Fernández, encargada de dirigir la investigación.
En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia, un avance importante dentro de las diligencias judiciales que buscan reconstruir los hechos.
No obstante, el procedimiento todavía no ha concluido, ya que permanecen pendientes los análisis toxicológicos y la revisión de los estudios médicos que le realizaron al delantero durante su ingreso hospitalario.
El informe preliminar determinó que Jesús de Miguel falleció a causa de un traumatismo torácico de carácter accidental, según los resultados elaborados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.
De Miguel fue trasladado el lunes al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de desplomarse sobre el terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López. Pese a la atención médica recibida, el futbolista falleció el martes a las 8:00 de la mañana.
El episodio se produjo durante los minutos de descuento del partido entre el Tenerife y el Andorra, que concluyó con empate 2-2. En una disputa por el balón en la mitad de la cancha, Jesús de Miguel intentó continuar la jugada cuando el guardameta rival, Jesús Owono, salió a interceptarlo.
La investigación, a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, no se limita a esclarecer las circunstancias del choque entre ambos futbolistas. Las autoridades también buscan determinar cómo fue la asistencia médica que recibió De Miguel sobre el terreno de juego y en qué condiciones se realizó su traslado en ambulancia hasta el hospital.
Estos aspectos forman parte de las diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido desde el momento del impacto hasta el fallecimiento del jugador.
Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el caso derive en un procedimiento penal, al considerar que el impacto se produjo durante una acción propia de la competición deportiva.
Mientras avanzan las investigaciones y se esperan los resultados pendientes, el fútbol español continúa de luto por la muerte de Jesús de Miguel, una tragedia que ha dejado una profunda huella y mantiene la atención puesta en el esclarecimiento de lo sucedido.
Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para reconstruir las circunstancias del impacto y verificar la atención médica que recibió el futbolista, la noticia sigue generando dolor e incertidumbre en el fútbol español, que lamenta la pérdida de un jugador cuya vida terminó trágicamente después de una acción sobre el terreno de juego.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero español de 30 años, ha provocado una profunda consternación en el mundo del fútbol.