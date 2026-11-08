Selección de Honduras: Varios faltaron y misionera de EE UU sorprende a jugador de Motagua

Varios jugadores no viajaron y jugador de Motagua sorprendido por misionera extranjera. Así fue la salida de la Selección de Honduras rumbo a Emiratos Árabes.
La selección de Honduras ha salido este domingo del Aeropuerto Palmerola rumbo a Abu Dabi (Emiratos) para los dos amistosos que tendrán en esta fecha FIFA de noviembre.
La Selección de Honduras jugará dos partidos amistosos en la fecha FIFA de noviembre de 2026 durante una gira por Medio Oriente, bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina.
La delegación catracha emprendió el viaje de concentración este 8 de noviembre de 2026. Estos encuentros marcan el cierre del año para la selección absoluta tras su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf
El viernes 13 de noviembre se medirá ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi. Mientras que el martes 17 de noviembre se enfrentará a Kuwait en Kuwait City
Una de las grandes novedades de este viaje es la de Roberto Osorto, quien fue el último jugador en sumarse en la convocatoria tras la lesión de Bryan Róchez.
Otra de las sorpresas es la del arquero del Juticalpa, Enrique Facussé, quien vuelve a la selección después de un año ausente.
Facussé se mostró muy feliz con sus ex compañeros en el Motagua y actuales compañeros de la selección de Honudras.
Edwin Rodríguez se tomó el tiempo de atender a los aficionados que quería una foto con ellos.
Edrick Menjivar llegó, como ya es habitual, con su mate. El portero del Olimpia viene de descansar después del partido polémico ante Olancho
Edwin Rodríguez y Clinton Bennet son de los pocos jugadores locales que viajan hoy a Miami (escala) y posteriormente a Emiratos Arabe para los partidos amistosos en esta fecha FIFA.
Giancarlo Sacaza, quien jugó todos los minutos del partido de ayer entre Motagua y Lobos, llegó muy serio al aeropuerto Palmerola.
Roberto Osorto llegó acompañado de Nata Martínez, el jugador del Marathón que se ganó su puesto en la 'H' tras su buen momento en el equipo verdolaga.
Alejandro Reyes fue uno de los grandes protagonistas esta mañana al recibir un regalo de una misionera extranjera. Le dio un Jesús.
Asimismo, Reyes le agradeció y se tomó una foto con ella para el recuerdo. ¡Qué buen momento!