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Selección de Honduras: Varios faltaron y misionera de EE UU sorprende a jugador de Motagua

La salida de la Selección de Honduras rumbo a Emiratos Árabes Unidos

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 14:46
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Varios jugadores no viajaron y jugador de Motagua sorprendido por misionera extranjera. Así fue la salida de la Selección de Honduras rumbo a Emiratos Árabes.

 Fotos: Anibal Vásquez / EL HERALDO.
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La selección de Honduras ha salido este domingo del Aeropuerto Palmerola rumbo a Abu Dabi (Emiratos) para los dos amistosos que tendrán en esta fecha FIFA de noviembre.
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La Selección de Honduras jugará dos partidos amistosos en la fecha FIFA de noviembre de 2026 durante una gira por Medio Oriente, bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina.
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La delegación catracha emprendió el viaje de concentración este 8 de noviembre de 2026. Estos encuentros marcan el cierre del año para la selección absoluta tras su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf
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El viernes 13 de noviembre se medirá ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi. Mientras que el martes 17 de noviembre se enfrentará a Kuwait en Kuwait City
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Una de las grandes novedades de este viaje es la de Roberto Osorto, quien fue el último jugador en sumarse en la convocatoria tras la lesión de Bryan Róchez.
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Otra de las sorpresas es la del arquero del Juticalpa, Enrique Facussé, quien vuelve a la selección después de un año ausente.
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Facussé se mostró muy feliz con sus ex compañeros en el Motagua y actuales compañeros de la selección de Honudras.
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Edwin Rodríguez se tomó el tiempo de atender a los aficionados que quería una foto con ellos.
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Edrick Menjivar llegó, como ya es habitual, con su mate. El portero del Olimpia viene de descansar después del partido polémico ante Olancho
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Edwin Rodríguez y Clinton Bennet son de los pocos jugadores locales que viajan hoy a Miami (escala) y posteriormente a Emiratos Arabe para los partidos amistosos en esta fecha FIFA.
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Giancarlo Sacaza, quien jugó todos los minutos del partido de ayer entre Motagua y Lobos, llegó muy serio al aeropuerto Palmerola.
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Roberto Osorto llegó acompañado de Nata Martínez, el jugador del Marathón que se ganó su puesto en la 'H' tras su buen momento en el equipo verdolaga.
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Alejandro Reyes fue uno de los grandes protagonistas esta mañana al recibir un regalo de una misionera extranjera. Le dio un Jesús.
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Asimismo, Reyes le agradeció y se tomó una foto con ella para el recuerdo. ¡Qué buen momento!
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