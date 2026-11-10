Gane L430,206 anuales en la Embajada de EEUU en Honduras: pasos para aplicar a dos plazas

¿Busca empleo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras habilitó dos plazas de trabajo. ¿Qué requisitos debe reunir, cuáles son los pasos para aplicar y a qué beneficios puede acceder? Aquí los detalles. Las vacantes están abiertas al público en general. Una de las ofertas se centra en brindar apoyo administrativo, mientras que la otra está orientada a la investigación de fraudes consulares. Ambas ofertas cuentan con una compensación económica atractiva y contemplan jornadas laborales de 40 horas semanales, seguro médico privado, pago de decimocuarto mes y días feriados correspondientes tanto a Honduras como a Estados Unidos.

¿Cuáles son las plazas y los requisitos?

Una de las plazas requiere un profesional calificado para analizar, investigar y detectar posibles casos de fraude en la tramitación de visas y servicios de ciudadanía dentro de la sección consular. Para aplicar a la plaza de investigador de la Unidad de Prevención de Fraudes Consulares, los aspirantes deben acreditar, como mínimo, dos años de estudios universitarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, deben contar con al menos tres años de experiencia laboral en áreas administrativas, legales, investigación policial, análisis de fraudes o emisión de pasaportes y visas. También se solicita hablar, leer y escribir con fluidez en inglés y español. Tome en cuenta que durante el proceso se evaluará su capacidad de traducción. Los interesados deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o permiso de residencia y trabajo vigente en Honduras. Asimismo, tendrán que aprobar una investigación de antecedentes para obtener la certificación de confianza pública (Public Trust). Quienes ocupen esta plaza deberán realizar investigaciones de campo, entrevistas cruzadas y análisis de bases de datos y herramientas digitales.

Tenga en cuenta que el puesto exige conocimientos avanzados de Microsoft Office, capacidades cuantitativas y un conocimiento sólido de la legislación y el contexto social del país. La plaza, identificada con el código TEGUCIGALPA-2026-26, ofrece un salario anual de L430,206, con pagos quincenales mediante un contrato de carácter permanente. Esto equivale a un ingreso mensual aproximado de L35,850.50.

Segunda plaza: auxiliar administrativo

También está disponible una plaza de auxiliar administrativo itinerante, cuya función será brindar apoyo en la gestión operativa, atención a usuarios y coordinación de correspondencia en distintas dependencias de la sede diplomática. Entre los requisitos, los aspirantes deben presentar una constancia o historial académico que acredite al menos dos años de educación universitaria. Además, deben contar con un mínimo de seis meses de experiencia en funciones secretariales, labores de oficina o atención al público. También se solicita un nivel práctico intermedio o avanzado de inglés y español. Otro de los requisitos es acreditar un permiso legal para trabajar en territorio hondureño y completar satisfactoriamente la investigación de antecedentes requerida por la agencia. Entre las funciones de esta plaza están coordinar agendas, supervisar los insumos de oficina, tramitar autorizaciones de viaje y redactar documentos oficiales. Para este puesto se requiere un buen dominio de Word, Excel y Outlook, además de excelente ortografía y capacidad de redacción. Identificada con el código TEGUCIGALPA-2026-27, esta plaza ofrece una remuneración anual de L294,594, mediante pagos quincenales. Esto representa un ingreso mensual aproximado de L24,549.50. El contrato es de carácter temporal, por un período no mayor a un año, e incluye seguro privado de salud y vida, decimotercer y decimocuarto mes, además del goce de aproximadamente 20 días feriados al año.

Pasos para aplicar a las vacantes