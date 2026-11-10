Russell Brand reestructuró su negocio antes del juicio y ahora su empresa vende “Free Russell”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una empresa estadounidense vinculada al cómico británico Russell Brand, dedicada a la venta de suplementos, productos de salud y ropa, busca rentabilizar su condena a diez años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales, mediante la comercialización de camisetas que piden su libertad. Las camisetas, que se venden en la web de Reborn por 34. 99 dólares (31 euros), llevan el rostro de Brand y el lema 'Free Russell' (Libertad para Russell), mientras que la página incluye el siguiente mensaje: "Apoya a Russell.

La web de Reborn, que continúa activa pese a su ingreso en una cárcel de Londres, vende también bebidas de electrolitos, café con extractos de hongos adaptógenos y otros productos que supuestamente son el remedio a "un mundo que quiere que estés enfermo, adormecido y callado". El diario 'The Times' informa de que, antes del inicio de su juicio en octubre, Brand empezó a reestructurar sus intereses empresariales en Estados Unidos y el Reino Unido.En este último país, Brand compartía con su esposa, Laura, la sociedad Pablo Diablo's Legitimate Business Firm, que gestionaba sus actuaciones, productos comerciales e ingresos digitales y cuyo cierre empezó a preparar a finales de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según las cuentas citadas por 'The Times', sus activos netos cayeron de 12 millones de libras (14,28 millones de euros) a 3,3 millones (3,93 millones de euros) en un año.Otra sociedad británica, Brand New Collective, vinculada a actividades de restauración, inmobiliarias y creación artística, fue disuelta en junio.