Impactante: revelan terrible estado de jugadores del Tenerife tras muerte de Jesús de Miguel

Tras la muerte del jugador Jesús de Miguel, desde España revelan el terrible estado de los futbolistas del Tenerife. La directiva ha tenido que contratar especialistas para ayudar a la plantilla.
Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a los 30 años de edad tras sufrir un gravísimo choque fortuito en un partido de la Segunda División de España.
En la acción, el guardameta rival Jesús Owono, del FC Andorra, salió de su área a despejar e impactó de forma involuntaria pero violenta con su rodilla en el pecho del delantero.
El fuerte impacto le provocó una conmoción y un paro cardiorrespiratorio inmediato sobre el terreno de juego. Tras ser reanimado por los servicios médicos en el césped y suspendido el partido, sufrió una segunda parada durante su traslado en ambulancia.
Fue ingresado en estado crítico con daño neurológico irreversible en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció a la mañana siguiente.
Tenerife le ha rendido homenaje y este 10 de noviembre el plantel de jugadores ha regresado a los entrenamientos. Desde España revelaron el terrible estado de la plantilla.
Periodistas que cubren al equipo detallaron que la directiva ha contratado cuatro psicólogos, ya que la plantilla se encuentra destrozada.
"Jugarán los que estén preparados para jugar", dijo un directivo a uno de los periodistas que cubren la fuente del Tenerife.
Uno de los psicólogos que atiende a los jugadores dijo: "Hay una emoción que invade ahora mismo el club, y que invade la isla. El sentimiento es generalizado y está muy presente: la tristeza, el dolor, el impacto..."
Carmen Linares es uno de los psicólogos que atiende al club, quien añadió: "Estamos para poner un poquito de luz".
Tenerife jugará este domingo justamente en su casa, donde Jesús de Miguel recibió el impacto, a las 7:00 AM ante el Ceuta.
La directiva anunció que se le ayudará en cuanto a lo económico a la bebé de Jesús de Miguel hasta que tenga los 18 años y no le faltará nada.