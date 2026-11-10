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Impactante: revelan terrible estado de jugadores del Tenerife tras muerte de Jesús de Miguel

Desde España revelan lo que han hecho los directivos con los futbolistas ya que tienen que volver a jugar este domingo

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 09:38
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Tras la muerte del jugador Jesús de Miguel, desde España revelan el terrible estado de los futbolistas del Tenerife. La directiva ha tenido que contratar especialistas para ayudar a la plantilla.

Fotos: Cortesía Tenerife
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Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a los 30 años de edad tras sufrir un gravísimo choque fortuito en un partido de la Segunda División de España.

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En la acción, el guardameta rival Jesús Owono, del FC Andorra, salió de su área a despejar e impactó de forma involuntaria pero violenta con su rodilla en el pecho del delantero.

 Foto: Cortesía redes
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El fuerte impacto le provocó una conmoción y un paro cardiorrespiratorio inmediato sobre el terreno de juego. Tras ser reanimado por los servicios médicos en el césped y suspendido el partido, sufrió una segunda parada durante su traslado en ambulancia.

 Foto: Cortesía redes
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Fue ingresado en estado crítico con daño neurológico irreversible en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció a la mañana siguiente.

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Tenerife le ha rendido homenaje y este 10 de noviembre el plantel de jugadores ha regresado a los entrenamientos. Desde España revelaron el terrible estado de la plantilla.

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Periodistas que cubren al equipo detallaron que la directiva ha contratado cuatro psicólogos, ya que la plantilla se encuentra destrozada.

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"Jugarán los que estén preparados para jugar", dijo un directivo a uno de los periodistas que cubren la fuente del Tenerife.

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Uno de los psicólogos que atiende a los jugadores dijo: "Hay una emoción que invade ahora mismo el club, y que invade la isla. El sentimiento es generalizado y está muy presente: la tristeza, el dolor, el impacto..."

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Carmen Linares es uno de los psicólogos que atiende al club, quien añadió: "Estamos para poner un poquito de luz".

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Tenerife jugará este domingo justamente en su casa, donde Jesús de Miguel recibió el impacto, a las 7:00 AM ante el Ceuta.

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La directiva anunció que se le ayudará en cuanto a lo económico a la bebé de Jesús de Miguel hasta que tenga los 18 años y no le faltará nada.

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