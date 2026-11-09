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Asesinan a balazos a Enrique Quiñonez, exbeisbolista de Tomateros en Sinaloa

El exlanzador Enrique Quiñonez fue asesinado a disparos en Mazatlán. La población se encuentra consternada por la pérdida de la leyenda del béisbol

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 15:20
Asesinan a balazos a Enrique Quiñonez, exbeisbolista de Tomateros en Sinaloa
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El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones, reconocido lanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos ayer sábado en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, según informaron medios locales que citan fuentes policiales.

 Foto: cortesía redes sociales
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Quiñones, de 57 años, fue atacado por sujetos armados en una carretera del municipio de Mazatlán, de acuerdo con los primeros reportes.

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Los agresores dispararon en varias ocasiones contra Quiñones desde un vehículo en movimiento y huyeron del lugar, según los informes preliminares.

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El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo junto a un vehículo, de acuerdo con los reportes. Medios locales informaron que Quiñones se desempeñaba como conductor de una plataforma digital de transporte.

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Personal de la Fiscalía de Sinaloa acudió al lugar para realizar las primeras diligencias, mientras que agentes de la Policía y el Ejército resguardan la zona. Hasta el momento no se ha informado sobre el móvil del ataque, posibles sospechosos o detenidos.

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Quiñones hizo historia con los Tomateros de Culiacán el 21 de noviembre de 2000, cuando lanzó el primer juego sin hit ni carrera del equipo frente a los Águilas de Mexicali.

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También jugó en la Liga Mexicana de Béisbol y se desempeñó como entrenador de lanzadores de Tomateros durante la temporada 2014-2015.

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El crimen ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

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Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

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Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.

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