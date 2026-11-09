Estos son los 11 futbolistas elegidos para el mejor once del año de FIFPRO

Tras la votación de 19,806 futbolistas masculinos de 73 países, el FIFPRO World 11 Masculino 2026 ya tiene sus ganadores. Lionel Messi vuelve a formar parte del equipo ideal del año, ampliando así su récord histórico a 18 apariciones, mientras que Lamine Yamal se convierte en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años. Conoce aquí el mejor once del año elegido por los propios jugadores.