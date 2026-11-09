Estos son los 11 futbolistas elegidos para el mejor once del año de FIFPRO

Tras la votación de 19,806 futbolistas masculinos de 73 países, el FIFPRO World 11 Masculino 2026 ya tiene sus ganadores. Lionel Messi vuelve a formar parte del equipo ideal del año, ampliando así su récord histórico a 18 apariciones, mientras que Lamine Yamal se convierte en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años. Conoce aquí el mejor once del año elegido por los propios jugadores.
Portería para David Raya (31 años): levantó el título de la Liga Inglesa con el Arsenal, guante de oro, finalista de la UEFA Champions League y medallista de oro en el Mundial 2026 con España.
Defensa para Hakimi (28 años): campeón de la UEFA Champions League, Ligue 1, Supercopa de Francia y Europa con el PSG.
Acompañado de Pau Cubarsí (19 años): ganó la Liga Española y la Supercopa con el Barcelona, además del Golden Boy y la medalla de oro en la Copa del Mundo 2026.
Y Nuno Mendes (24 años): campeón de la UEFA Champions League, Ligue 1, Supercopa de Francia y Europa con el PSG.
Mediocampo para Rodri Hernández (30 años): ganó la FA Cup y la Carabao Cup con el Manchester City, además del campeonato mundial con España.
Junto a Bellingham (23 años), quien no ganó ningún título con el Real Madrid, pero si se llevó la medalla de bronce en el Mundial 2026 con Inglaterra.
Y Vitinha (26 años): campeón de la UEFA Champions League, Ligue 1, Supercopa de Francia y Europa con el PSG.
Ataque para Kylian Mbappé (27 años), quien no levantó ningún título con el Real Madrid, pero si se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.
Erling Haaland (26 años): ganador de la FA Cup, Carabao Cup y pichichi de la Premier League con el Manchester City,
Lionel Messi (39 años): campeón de la MLS Cup, MVP de la competición y medallista de plata en el Mundial 2026 con Argentina.
Finalizando el mejor once del 2026 elegido por FIFPRO con Lamine Yamal (19 años): ganó la Liga Española y la Supercopa con el Barcelona, además del campeonato del mundo en 2026.