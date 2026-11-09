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Kervin Arriaga sorprende con decisión tras no ser convocado a la Selección de Honduras

Kervin Arriaga se tomó unas merecidas vacaciones en Grecia, país donde habita por el momento

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 13:53
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Kervin Arriaga sorprende a todos con su decisión tras no ser convocado a la Selección de Honduras. Lo que hizo el legionario catracho.

Fotos: Cortesía.
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Kervin Arriaga es una de las grandes ausencias de la Selección de Honduras para la fecha FIFA de noviembre, en la que la Bicolor enfrentará a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
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El mediocampista hondureño solicitó no ser convocado para estos compromisos internacionales debido a situaciones personales que necesitaba resolver.
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El seleccionador José Francisco Molina confirmó que sostuvo una conversación con el futbolista, quien le manifestó que no se encontraba al cien por ciento para representar al país.
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Arriaga milita actualmente en el AEK de Atenas, donde continúa su carrera en el fútbol europeo y ha tenido participación Champions League.
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Su ausencia ha generado debate, especialmente por los rumores sobre posibles diferencias dentro del entorno de la Selección Nacional.
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En las últimas horas, Arriaga ha decidido alejarse de los problemas que no han venido atormentando en los últimos meses.
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El futbolista hondureño colgó una serie de postales acompañado de su familia.

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Kervin Arriaga se tomó unas merecidas vacaciones en Grecia, país donde habita por el momento junto a su familia.

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"Yo TRANQUILO por que hay cosas que llevan su TIEMPO y otras que el tiempo se las LLEVA", escribió en la publicación.
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El mediocampista hondureño está pasando por un buen momento en el fútbol griego después de pasar un desierto en el Levante de España.
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El lindo lugar donde Arriaga decidió despejar la mente.

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