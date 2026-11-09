Kervin Arriaga sorprende con decisión tras no ser convocado a la Selección de Honduras

Kervin Arriaga sorprende a todos con su decisión tras no ser convocado a la Selección de Honduras. Lo que hizo el legionario catracho.
Kervin Arriaga es una de las grandes ausencias de la Selección de Honduras para la fecha FIFA de noviembre, en la que la Bicolor enfrentará a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
El mediocampista hondureño solicitó no ser convocado para estos compromisos internacionales debido a situaciones personales que necesitaba resolver.
El seleccionador José Francisco Molina confirmó que sostuvo una conversación con el futbolista, quien le manifestó que no se encontraba al cien por ciento para representar al país.
Arriaga milita actualmente en el AEK de Atenas, donde continúa su carrera en el fútbol europeo y ha tenido participación Champions League.
Su ausencia ha generado debate, especialmente por los rumores sobre posibles diferencias dentro del entorno de la Selección Nacional.
En las últimas horas, Arriaga ha decidido alejarse de los problemas que no han venido atormentando en los últimos meses.
El futbolista hondureño colgó una serie de postales acompañado de su familia.
Kervin Arriaga se tomó unas merecidas vacaciones en Grecia, país donde habita por el momento junto a su familia.
"Yo TRANQUILO por que hay cosas que llevan su TIEMPO y otras que el tiempo se las LLEVA", escribió en la publicación.
El mediocampista hondureño está pasando por un buen momento en el fútbol griego después de pasar un desierto en el Levante de España.
El lindo lugar donde Arriaga decidió despejar la mente.