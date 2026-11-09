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Una exnovia de Russell Brand revela que llamó a la Policía tras un episodio violento

La productora Jemima Goldsmith confesó que expulsó a Russell Brand de su hogar en 2014 tras sufrir violencia y celebró su condena a diez años de cárcel

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 14:49
Una exnovia de Russell Brand revela que llamó a la Policía tras un episodio violento

Tras años de silencio por proteger a sus hijos, Jemima Goldsmith reveló los abusos de Russell Brand y aplaudió que la justicia finalmente lo haya condenado.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La productora de televisión británica Jemima Goldsmith, exmujer del antiguo primer ministro paquistaní Imran Khan, reveló este lunes que en 2014 tuvo que llamar a la Policía para que su entonces pareja, Russell Brand, abandonara su domicilio tras un "episodio violento".

La multimillonaria productora, perteneciente a la dinastía bancaria Goldsmith, explicó en un mensaje publicado en la red social X que tuvo una experiencia personal de "violencia, control coercitivo y abusos" por parte del actor y humorista, condenado hoy a diez años y seis meses de cárcel por violación y agresión sexual.

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Goldsmith aseguró que decidió entonces no presentar cargos ni hacer público lo ocurrido porque le preocupaba el impacto de la atención mediática sobre sus hijos, que eran adolescentes, y señaló que no ha vuelto a ver ni a hablar con Brand desde 2014.

"Estoy y siempre he estado inequívocamente del lado de todas las víctimas" del también presentador, escribió, al tiempo que expresó su admiración por las mujeres que testificaron durante el juicio y contribuyeron a que se hiciera justicia.

También explicó que durante varios años colaboró con las periodistas de The Sunday Times y Channel 4 que investigaron las acusaciones contra Brand y que incluso se había comprometido a testificar sobre los abusos que sufrió si esos medios eran demandados.

Goldsmith también aclaró su implicación en una orden judicial contra el acoso dictada en 2015 contra Szilvia Berki, una masajista que acudió a su domicilio en junio de 2014 para dar un masaje a Brand, que finalmente no se produjo, y que posteriormente denunció un incidente con el actor.

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La productora explicó que apoyó la orden para proteger a su familia de los mensajes amenazantes y antisemitas que Berki le enviaba, aunque ahora está de acuerdo con modificarla para que la mujer pueda volver a dirigirse a la Policía. Mantiene, no obstante, que no presenció ningún comportamiento indebido por parte de Brand.

"Me alegra y me alivia que Russell Brand finalmente haya tenido que responder ante la justicia", concluyó Goldsmith.

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Redacción web
Agencia EFE

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