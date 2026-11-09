Una exnovia de Russell Brand revela que llamó a la Policía tras un episodio violento

La multimillonaria productora, perteneciente a la dinastía bancaria Goldsmith, explicó en un mensaje publicado en la red social X que tuvo una experiencia personal de "violencia, control coercitivo y abusos" por parte del actor y humorista, condenado hoy a diez años y seis meses de cárcel por violación y agresión sexual.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La productora de televisión británica Jemima Goldsmith , exmujer del antiguo primer ministro paquistaní Imran Khan, reveló este lunes que en 2014 tuvo que llamar a la Policía para que su entonces pareja, Russell Brand , abandonara su domicilio tras un "episodio violento".

Goldsmith aseguró que decidió entonces no presentar cargos ni hacer público lo ocurrido porque le preocupaba el impacto de la atención mediática sobre sus hijos, que eran adolescentes, y señaló que no ha vuelto a ver ni a hablar con Brand desde 2014.

"Estoy y siempre he estado inequívocamente del lado de todas las víctimas" del también presentador, escribió, al tiempo que expresó su admiración por las mujeres que testificaron durante el juicio y contribuyeron a que se hiciera justicia.

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También explicó que durante varios años colaboró con las periodistas de The Sunday Times y Channel 4 que investigaron las acusaciones contra Brand y que incluso se había comprometido a testificar sobre los abusos que sufrió si esos medios eran demandados.

Goldsmith también aclaró su implicación en una orden judicial contra el acoso dictada en 2015 contra Szilvia Berki, una masajista que acudió a su domicilio en junio de 2014 para dar un masaje a Brand, que finalmente no se produjo, y que posteriormente denunció un incidente con el actor.