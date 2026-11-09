Giancarlo Sacaza sería baja en Motagua y fichará por reconocido equipo de la MLS

Tegucigalpa, Honduras.- El fútbol hondureño tendrá un nuevo representante en el extranjero. El defensor Giancarlo Sacaza dejará las filas del Motagua para convertirse en nuevo futbolista del Austin FC, equipo de la MLS que también cuenta con el hondureño Joseph Rosales.

Sacaza, quien se formó futbolísticamente en la Academia Leones de San Pedro Sula, encontró en Motagua la manera para consolidarse como profesional y demostrar sus condiciones.

Con el conjunto azul fue creciendo hasta convertirse en un defensor destacado, ganándose un espacio y mostrando cualidades que despertaron el interés desde el extranjero, incluso de ser llamado y titular en la actual selección de Honduras.