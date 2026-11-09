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Revelan quién sería el jugador que enamoró a la influencer Diana Lara y ella lo rechazó

Lo anterior se aduce, ya que ella misma manifestó que tuvo una relación de trabajo con el jugador

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 09:34
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Surge rumor de quién podría ser el futbolista que enamoró a reconocida influencer y ella lo expuso tras rechazarlo.

Fotos: Cortesía.
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Diana Lara es una influencer y creadora de contenido hondureña que ha ganado popularidad gracias a sus videos, entrevistas y participaciones en proyectos de entretenimiento.
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Su historia en las redes sociales comenzó cuando tenía apenas 14 años, edad en la que empezó a publicar videos en YouTube.
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En sus primeros contenidos abordaba situaciones de la vida cotidiana y temas de humor, utilizando el sarcasmo como parte de su estilo.
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Antes de alcanzar mayor reconocimiento, ayudaba a sus padres en una abarrotería familiar mientras descubría su interés por la comunicación digital.
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Posteriormente estudió Comunicaciones y Publicidad, formación que le permitió abrirse camino profesionalmente en el mundo de las redes sociales.
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Uno de los momentos importantes de su carrera llegó cuando tuvo la oportunidad de trabajar con el Real España.
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En la institución aurinegra se desempeñó como community manager, donde generaba contenidos relacionados con el equipo.
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Esa experiencia le permitió conocer de cerca el ambiente del fútbol hondureño y relacionarse con diferentes protagonistas de la Liga Nacional.
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Además, trabajó con marcas y empresas de San Pedro Sula, impulsando su popularidad mediante videos promocionales y contenido de entretenimiento.
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Más adelante formó parte del podcast SenosOcurre, proyecto que le permitió ampliar su exposición en las plataformas digitales y que abandonó de manera polémica en mayo de 2026.
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Ahora, la influencer vuelve a estar en el centro de la conversación después de revelar que un futbolista intentó conquistarla, pero ella decidió rechazarlo porque ambos mantenían una relación profesional.
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Según su relato en el espacio digital Bufete de Casaca, el jugador cambió su comportamiento después de recibir una respuesta negativa y llegó a evitarla cuando ella intentaba realizarle entrevistas.
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Lo más llamativo fue que, de acuerdo con Diana, el futbolista habría contado a otras personas que ya había estado con ella y que posteriormente él la había rechazado, situación que cuestionó públicamente.
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Aunque no reveló el nombre del protagonista, en redes sociales han surgido rumores que relacionan el episodio con alguien del entorno del Real España, equipo donde trabajó durante un tiempo, pero hasta ahora no existe confirmación sobre la identidad del jugador.
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Lo anterior se aduce, ya que ella misma manifestó que tuvo una relación de trabajo con el jugador.
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