¿De Liga Nacional? Influencer hondureña expone a futbolista: "Le dije que no"

Diana Lara, influencer hondureña, expuso a un jugador y reveló que lo rechazó. La joven contó cómo se dio la propuesta por parte del futbolista. ¿Jugador de Liga Nacional?
Durante una charla para la cuenta de TikTok Bufete de Casaca, la hondureña habló sin rodeos sobre lo ocurrido y explicó cómo reaccionó el jugador después de recibir una respuesta negativa.
Diana explicó que la situación se produjo cuando ambos mantenían una relación de trabajo.
Precisamente por ese vínculo profesional, aseguró que prefirió establecer límites y evitar que un posible acercamiento sentimental terminara afectando sus responsabilidades.
"Hubo un jugador que sí me quería tirar, pero yo siempre he sido bien ética, entonces, como trabajamos juntos, yo le dije que no. No deseaba conflictos", manifestó.
Según su versión, después de comunicarle que no estaba interesada, el futbolista comenzó a comportarse de manera diferente con ella. En la entrevista ella no dijo quién era, el club e incluso no dijo si actualmente milita en Liga Nacional.
"Le dije que no al jugador y entonces como que se enojó, ya después me paraba la cara. ¡Qué pupusudo!", dijo entre risas.
Diana explicó que, cuando intentaba coordinar una entrevista, el jugador supuestamente optaba por evitarla y se marchaba hacia otro lado.
Según la influencer, el futbolista habría dicho a otros que ya había estado con ella y que posteriormente la había rechazado, una versión que contrasta con lo que Diana afirmó durante la entrevista.
"Después, ese mismo futbolista andaba diciéndoles a los demás que ya había estado conmigo y que me había desechado. Me di cuenta de lo orgullosos que son y que no aceptan que las mujeres digan que no", cerró.