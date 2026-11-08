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¿De Liga Nacional? Influencer hondureña expone a futbolista: "Le dije que no"

La creadora de contenido reveló lo que pasó con ese jugador y la forma de actuar de él cuando fue rechazado

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 20:24
¿De Liga Nacional? Influencer hondureña expone a futbolista: Le dije que no
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Diana Lara, influencer hondureña, expuso a un jugador y reveló que lo rechazó. La joven contó cómo se dio la propuesta por parte del futbolista. ¿Jugador de Liga Nacional?

Fotos: Cortesía redes
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Durante una charla para la cuenta de TikTok Bufete de Casaca, la hondureña habló sin rodeos sobre lo ocurrido y explicó cómo reaccionó el jugador después de recibir una respuesta negativa.

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Diana explicó que la situación se produjo cuando ambos mantenían una relación de trabajo.

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Precisamente por ese vínculo profesional, aseguró que prefirió establecer límites y evitar que un posible acercamiento sentimental terminara afectando sus responsabilidades.

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"Hubo un jugador que sí me quería tirar, pero yo siempre he sido bien ética, entonces, como trabajamos juntos, yo le dije que no. No deseaba conflictos", manifestó.

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Según su versión, después de comunicarle que no estaba interesada, el futbolista comenzó a comportarse de manera diferente con ella. En la entrevista ella no dijo quién era, el club e incluso no dijo si actualmente milita en Liga Nacional.

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"Le dije que no al jugador y entonces como que se enojó, ya después me paraba la cara. ¡Qué pupusudo!", dijo entre risas.

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Diana explicó que, cuando intentaba coordinar una entrevista, el jugador supuestamente optaba por evitarla y se marchaba hacia otro lado.

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Según la influencer, el futbolista habría dicho a otros que ya había estado con ella y que posteriormente la había rechazado, una versión que contrasta con lo que Diana afirmó durante la entrevista.

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"Después, ese mismo futbolista andaba diciéndoles a los demás que ya había estado conmigo y que me había desechado. Me di cuenta de lo orgullosos que son y que no aceptan que las mujeres digan que no", cerró.

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