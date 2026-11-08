La fuerte suma de dinero que pagaría el Olancho FC tras abandonar partido ante Olimpia

Se revela la fuerte suma de dinero que pagaría el Olancho FC tras zafarrancho en el partido ante Olimpia en Liga Nacional.
Olancho FC se expone a perder los puntos y recibir un fuerte castigo económico y disciplinario tras la polémica que protagonizó ante Olimpia. La negativa del equipo pampero a continuar el encuentro podría tener consecuencias importantes si la Comisión de Disciplina determina que incurrió en una retirada injustificada.
El conflicto comenzó al minuto 82, cuando Yustin Arboleda marcó el gol del empate para los albos y desató los reclamos de los jugadores y cuerpo técnico de Potros por un saque de banda que consideraban mal señalado.
El equipo olanchano solicitó que la acción fuera revisada mediante el sistema FVS, pero el árbitro Armando Castro no accedió porque esa jugada no está contemplada entre las acciones revisables por dicho mecanismo.
La protesta se prolongó durante varios minutos y, pese a las explicaciones del árbitro, los futbolistas visitantes mantuvieron su postura de no regresar a disputar el tiempo restante.
El informe arbitral de Armando Castro señala que el gol de Arboleda sí fue sometido a una revisión mediante el FVS y que se mantuvo la decisión de validarlo.
Según el documento, los árbitros explicaron durante aproximadamente 20 minutos que no podían revisar el saque de banda porque esa acción no forma parte del protocolo del sistema.
El capitán de Olancho FC, Óscar Almendares, comunicó que el equipo no estaba dispuesto a continuar jugando, por lo que el encuentro quedó suspendido con el marcador 1-1.
Ahora la situación pasa a manos de la Comisión de Disciplina, organismo que deberá determinar las responsabilidades y resolver qué sucederá con los puntos en disputa.
El Código Disciplinario de la Federación de Fútbol de Honduras contempla sanciones específicas para los clubes que se nieguen a participar o terminar un compromiso.
El artículo 56 establece una multa de 60,000 lempiras para los equipos de la Liga Profesional que incurran en esta conducta, además de la pérdida del encuentro por retirada o renuncia.
Por su parte, el artículo 31 establece que una derrota administrativa por abandono se registra con un marcador de 3-0 a favor del equipo contrario, salvo que este haya conseguido una diferencia de goles superior.
La normativa también contempla que, en situaciones consideradas graves, el club responsable pueda quedar excluido de la competencia que esté disputando.
Samuel García, máximo accionista de Potros, también podría quedar bajo investigación por su presunta participación en las decisiones que llevaron al equipo a no continuar el encuentro.
El artículo 53 del Código Disciplinario establece castigos de al menos cuatro partidos de suspensión y una multa de 30,000 lempiras para quienes incurran en declaraciones o acciones de menosprecio contra árbitros y otros integrantes del fútbol.
El técnico Mauro De Giobbi, quien fue expulsado durante los reclamos, también deberá responder ante las autoridades disciplinarias, aunque la sanción dependerá de lo que haya consignado el árbitro en su informe y de la infracción que se le atribuya.