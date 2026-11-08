Provocación del Atlético al Barcelona, homenaje a Jesús de Miguel y la respuesta de Flick

Como era de esperarse, el partido fue vibrante desde el primer instante, no era para menos, se peleaban el liderato de LaLiga de España y el Barcelona la mantiene
Una de las grandes burlas fue cuando la afición rojiblanca desplegó un espectacular tifo con el mensaje “Mi dulce condena”, haciendo referencia a la situación de Julián Álvarez. Una indirecta al Barça y a los rumores sobre su futuro, representando al argentino como si estuviera en una cárcel de la que no le dejan salir
El fútbol español se ha unido este fin de semana para rendir homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife que falleció esta semana después de sufrir un fuerte impacto durante el partido contra el FC Andorra.
En el duelo entre el Atlético de Madrid y el Barça, como en el resto de partidos de la jornada, los jugadores han saltado al terreno de juego mezclados y acompañados del equipo arbitral, todos con una misma camiseta con el lema "Siempre en nuestro recuerdo" y el dorsal 9, el que lucía el futbolista.
Atlético de Madrid era mejor en los primeros minutos y consiguió romper el marcador con gol de Giuliano Simeone. Todo surgió en un contragolpe veloz de los rojiblancos. Hubo un centro pasado desde el sector derecho que acabó en la llegada de Julián Álvarez. La 'Araña' interpretó el desmarque del '20' a la perfección.
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick se molestó con el despliegue defensivo de su equipo, especialmente por el error de Joao Cancelo que salió mal a anticipar.
El recuerdo también ha tenido continuidad durante el partido. Estaba previsto que el juego se detuviera en el minuto 9, en referencia al dorsal de Jesús de Miguel, pero ha coincidodo con el gol de Giuliano Simeone.
Pero el homenaje se ha hecho igualmente un par de minutos más tarde, cuando se ha frenado el juego para proyectar un vídeo conmemorativo y dedicarle una nueva ovación.
Cuando todo parecía que Atlético se iba con ventaja al descanso, apareció Fermín López. Todo nació de una conducción de Pedri por dentro, quien se metió entre tres jugadores del Atlético y buscó a Fermín con algo de fortuna, ya que el pase, pese a que tocó en el talón de Pablo Barrios, le llegó al López.
Flick hizo el invento del partido que nadie se esperaba. Un papel táctico ha sido empleado previamente por Pep Guardiola con Philipp Lahm en el Bayern de Múnich y João Cancelo en el Manchester City, así como por Jürgen Klopp con Trent Alexander-Arnold en el Liverpool.
Frenkie de Jong entró cambio y entró como falso lateral derecho en la segunda mitad contra el Atlético de Madrid.
Esto permitió al Barcelona crear superioridad numérica en el centro del campo, mejorar la progresión del balón y controlar la posesión, al tiempo que le da a Lamine Yamal una mayor libertad para operar ampliamente.
Fue exactamente en el 66', en una jugada de las que el Atlético había venido defendiendo bien, pero esta vez se desajustó. Lamine Yamal encaró por la derecha, Pablo Barrios le dio un metro y Hancko se comió el desmarque a su espalda de Fermín.
Con este doblete, los números de Fermín López son un escándalo. Hablamos de 8 goles y 7 asistencias en 14 partidos.
Al final el partido lo terminó controlando el Barcelona y sumó tres puntos vitales para seguir como líderes. Barcelona se queda en la cima con 33 unidades, tres más que el Real Madrid y cuatro más que el Atlético