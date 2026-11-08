Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Motagua, y Real España tropiezan; así queda Olimpia

El Marathón fue uno de los grandes beneficiados de la fecha, luego de conseguir una victoria ante el CD Choloma en el estadio Olímpico Metropolitano. Con este resultado, el Monstruo Verde llegó a 28 puntos, igualando a Motagua , y se pone en la tercera posición.

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, con Olimpia como líder, Real España en el segundo lugar y una pelea muy cerrada entre Motagua y Marathón por los primeros puestos.

El Real España, por su parte, dejó escapar dos puntos en su visita al Atlético Independiente. La Máquina ganaba con anotación de Eddie Hernández, pero Janier Isaí Martínez Bátiz apareció al minuto 80 para establecer el 1-1 definitivo. Los aurinegros llegaron a 29 unidades y se mantienen en el segundo puesto.

El Olimpia continúa en lo más alto de la clasificación con 32 puntos, aunque tiene pendiente la resolución de su polémico encuentro frente a Olancho FC. El compromiso terminó suspendido cuando el marcador estaba 1-1, después de que los futbolistas de Potros se negaran a continuar jugando por sus reclamos contra una decisión arbitral.

La resolución de este encuentro quedó en manos de la Comisión de Disciplina. Olancho FC se expone a perder los puntos por abandono, lo que podría representar una victoria administrativa de 3-0 para los albos. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva.

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En el quinto lugar aparece Estrella Roja con 19 puntos, después de vencer 2-0 a Juticalpa FC, mientras que Olancho FC se ubica sexto con 17 unidades, a la espera de conocer el desenlace de su partido ante Olimpia.

Lobos de la UPNFM protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar a Motagua y alcanzó los 16 puntos para colocarse en la séptima posición.

Por su parte, Génesis FC escaló al octavo puesto con 15 unidades después de imponerse a Platense, que continúa atravesando un complicado momento deportivo y permanece en la penúltima posición con apenas ocho puntos.