Hallan muertos a dos jóvenes en una carretera del municipio de Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este domingo 8 de noviembre en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, donde dos jóvenes fueron encontrados sin vida en una carretera del sector de El Higueral.
De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se reportó aproximadamente a las 10:30 de la mañana en el tramo carretero que comunica Esquipulas del Norte en Olancho, con el sector de Mame en Yoro, donde fueron localizados los cuerpos de ambas víctimas.
Tras el descubrimiento, se alertó a las autoridades para que se desplazaran hasta el lugar y realizaran las primeras diligencias relacionadas con el doble crimen, que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.
Hasta el momento, los jóvenes no han sido identificados, por lo que se desconoce si eran originarios del municipio o de alguna comunidad cercana.
Asimismo, todavía se desconocen las circunstancias en que ocurrieron ambas muertes y los posibles motivos del ataque, por lo que las autoridades deberán profundizar en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Estadísticas
Un total de 535 niños, adolescentes y jóvenes han perdido la vida de forma violenta en Honduras entre enero y octubre de 2026, una cifra que ya supera los registros de todo el año anterior, según estadísticas de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
De acuerdo con los datos divulgados por la organización, durante los primeros diez meses de este año se contabilizaron 16 víctimas más que las 519 registradas a lo largo de 2025, cuando todavía faltaban dos meses para finalizar el presente año.
Asimismo, las estadísticas reflejan un incremento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que evidencia la persistencia de los crímenes contra la población infantil y juvenil en Honduras, principalmente en Francisco Morazán, Cortés y Olancho, los departamentos que concentran la mayor cantidad de muertes de menores de edad.