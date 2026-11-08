Hallan muertos a dos jóvenes en una carretera del municipio de Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este domingo 8 de noviembre en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, donde dos jóvenes fueron encontrados sin vida en una carretera del sector de El Higueral.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se reportó aproximadamente a las 10:30 de la mañana en el tramo carretero que comunica Esquipulas del Norte en Olancho, con el sector de Mame en Yoro, donde fueron localizados los cuerpos de ambas víctimas.

Tras el descubrimiento, se alertó a las autoridades para que se desplazaran hasta el lugar y realizaran las primeras diligencias relacionadas con el doble crimen, que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.