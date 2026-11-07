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Matan a joven madre en Trojes; meses antes habían asesinado a su pareja

Carla Salgado se transportaba en una mototaxi cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en reiteradas ocasiones. La joven tenía una bebé de aproximadamente un año

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 07:55
Matan a joven madre en Trojes; meses antes habían asesinado a su pareja

Carla Salgado fue atacada a disparos en el casco urbano de Trojes, El Paraíso. Meses atrás, su pareja también había perdido la vida de forma violenta en el sector de Caspire.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- Una joven madre, identificada como Carla Salgado, perdió la vida en el casco urbano del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso.

De acuerdo con información preliminar, la joven se transportaba a bordo de una mototaxi cuando fue interceptada por hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

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La víctima fue identificada como Carla Salgado, quien tenía una bebé de aproximadamente un año. Las autoridades deberán investigar si ambos crímenes están relacionados.

La víctima fue identificada como Carla Salgado, quien tenía una bebé de aproximadamente un año. Las autoridades deberán investigar si ambos crímenes están relacionados.

 (Foto: Cortesía )

Un dato que llama la atención sobre el crimen de Salgado es que, apenas unos meses antes de su asesinato, su pareja también había sido ejecutada.

Carla tenía una bebé de aproximadamente un año de edad, fruto de su relación con el hombre que fue asesinado anteriormente.

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Ahora, la pequeña queda sin su padre y su madre, víctimas de la violencia que golpea a Honduras.

La pareja de la joven fue asesinada en el sector de Caspire, también en el municipio de Trojes.

Hasta el momento, se desconoce si la pareja tenía enemistades o si ambos crímenes están relacionados.

Las autoridades deberán investigar los dos hechos para determinar si existe algún vínculo entre los asesinatos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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