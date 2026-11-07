Matan a joven madre en Trojes; meses antes habían asesinado a su pareja

El Paraíso, Honduras.- Una joven madre, identificada como Carla Salgado, perdió la vida en el casco urbano del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso. De acuerdo con información preliminar, la joven se transportaba a bordo de una mototaxi cuando fue interceptada por hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Un dato que llama la atención sobre el crimen de Salgado es que, apenas unos meses antes de su asesinato, su pareja también había sido ejecutada. Carla tenía una bebé de aproximadamente un año de edad, fruto de su relación con el hombre que fue asesinado anteriormente.