Cuando ingresaba a una pulpería matan a una joven madre en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- Una joven identificada como Ariani Paola Burgos, de 22 años, perdió la vida tras un hecho violento con arma de fuego registrado en la colonia Los Almendros, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con los datos preliminares, Burgos se dirigía hacia una pulpería cuando fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.

El hecho se registró en horas de la noche del jueves -1 de octubre- en una pulpería ubicada en la colonia Los Almendros, sector del kilómetro, según la información proporcionada.