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Cuando ingresaba a una pulpería matan a una joven madre en Choloma, Cortés

Ariani Paola Burgos era madre de un niño de un año y fue atacada a disparos cuando se dirigía hacia una pulpería de Los Almendros

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 08:16
Cuando ingresaba a una pulpería matan a una joven madre en Choloma, Cortés

Las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes en la escena para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que perdió la vida la joven.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Una joven identificada como Ariani Paola Burgos, de 22 años, perdió la vida tras un hecho violento con arma de fuego registrado en la colonia Los Almendros, en el municipio de Choloma, Cortés.

De acuerdo con los datos preliminares, Burgos se dirigía hacia una pulpería cuando fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.

El hecho se registró en horas de la noche del jueves -1 de octubre- en una pulpería ubicada en la colonia Los Almendros, sector del kilómetro, según la información proporcionada.

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Tras el ataque, el cuerpo de la joven quedó tendido en una calle de la citada colonia.

Ariani Paola Burgos, de 22 años, murió tras ser atacada a disparos en Choloma, Cortés

Ariani Paola Burgos, de 22 años, murió tras ser atacada a disparos en Choloma, Cortés

 (Foto: Redes sociales )

Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para preservar las evidencias mientras se esperaba la llegada de los elementos de Medicina Forense.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron públicamente las circunstancias que provocaron el incidente ni el posible motivo del ataque.

Elementos policiales permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las primeras investigaciones relacionadas con el crimen.

La víctima era madre de un niño de tan solo un año de edad, de acuerdo con la información proporcionada tras el hecho.

Una amiga de la joven lamentó su muerte a través de redes sociales y escribió: “Toda una vida por delante Pao ️. Pobre de ese pequeño angelito quedo sin su mami”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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