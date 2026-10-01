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Acribillan a un hombre y una mujer cuando se conducían en motocicleta en el desvío hacia Tatumbla

Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos cuando se movilizaban en una motocicleta por el kilómetro 19, en el desvío hacia Tatumbla

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 20:54
Acribillan a un hombre y una mujer cuando se conducían en motocicleta en el desvío hacia Tatumbla

El doble crimen ocurrió la noche de este jueves 1 de octubre, en un tramo oscuro de la carretera.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a varios impactos de bala la noche de este jueves 1 de octubre, en el kilómetro 19, específicamente en el desvío hacia el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. La mujer vestía un pantalón negro y una camiseta gris.

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De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas a balazos por sujetos que, presuntamente, también se movilizaban en una motocicleta.

Tras el ataque, una gran cantidad de casquillos de bala quedó esparcida sobre la carretera.

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Según datos preliminares, los agresores se habrían ocultado en un tramo oscuro de la vía, donde no hay cámaras de seguridad, y desde ese punto dispararon contra las víctimas mientras transitaban en la motocicleta.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras investigaciones. En el sitio fueron contabilizados varios casquillos de bala.

Debido al crimen, las autoridades cerraron uno de los carriles de la carretera mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Personal de Medicina Forense también se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue judicial, donde se espera que sean identificados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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