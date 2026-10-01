Acribillan a un hombre y una mujer cuando se conducían en motocicleta en el desvío hacia Tatumbla

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a varios impactos de bala la noche de este jueves 1 de octubre, en el kilómetro 19, específicamente en el desvío hacia el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. La mujer vestía un pantalón negro y una camiseta gris.

De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas a balazos por sujetos que, presuntamente, también se movilizaban en una motocicleta. Tras el ataque, una gran cantidad de casquillos de bala quedó esparcida sobre la carretera.