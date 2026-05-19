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Tatumbla será mapeado con drones para modernizar catastro y ordenamiento territorial

El Instituto de la Propiedad realiza el proceso de levantamiento fotogramétrico en Tatumbla orientado a fortalecer la información territorial

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 14:36
Tatumbla será mapeado con drones para modernizar catastro y ordenamiento territorial

Personal especializado del Instituto de la Propiedad, realizan el levantamiento de la información en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) inició en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, un levantamiento fotogramétrico con drones como parte de un proyecto para actualizar la información territorial y fortalecer el catastro, el ordenamiento territorial y la planificación de obras.

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El proceso, ejecutado por la Dirección General de Cartografía y Geografía (DGCG), busca generar datos geográficos de alta precisión que permitan una gestión más eficiente del territorio y faciliten la toma de decisiones en proyectos de desarrollo municipal.

Las labores de campo son realizadas por equipos técnicos especializados que utilizan vehículos aéreos no tripulados (drones), además del establecimiento de puntos GNSS para fotocontrol, con el fin de garantizar exactitud en la captura de información.

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Como resultado del proyecto se elaborarán ortofotos de alta resolución, imágenes aéreas con precisión geográfica que servirán como insumo clave para actualizar registros catastrales, planificar infraestructura y fortalecer el ordenamiento territorial.

Según el Instituto de la Propiedad, la información obtenida permitirá mejorar la gestión municipal y avanzar en el proceso de modernización cartográfica del país.

La institución indicó que el levantamiento en Tatumbla forma parte del proyecto nacional de georreferenciación del territorio, desarrollado en coordinación con municipalidades para impulsar una administración territorial más moderna y precisa en Honduras.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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