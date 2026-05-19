Tatumbla será mapeado con drones para modernizar catastro y ordenamiento territorial

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) inició en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, un levantamiento fotogramétrico con drones como parte de un proyecto para actualizar la información territorial y fortalecer el catastro, el ordenamiento territorial y la planificación de obras.
El proceso, ejecutado por la Dirección General de Cartografía y Geografía (DGCG), busca generar datos geográficos de alta precisión que permitan una gestión más eficiente del territorio y faciliten la toma de decisiones en proyectos de desarrollo municipal.
Las labores de campo son realizadas por equipos técnicos especializados que utilizan vehículos aéreos no tripulados (drones), además del establecimiento de puntos GNSS para fotocontrol, con el fin de garantizar exactitud en la captura de información.
Como resultado del proyecto se elaborarán ortofotos de alta resolución, imágenes aéreas con precisión geográfica que servirán como insumo clave para actualizar registros catastrales, planificar infraestructura y fortalecer el ordenamiento territorial.
Según el Instituto de la Propiedad, la información obtenida permitirá mejorar la gestión municipal y avanzar en el proceso de modernización cartográfica del país.
La institución indicó que el levantamiento en Tatumbla forma parte del proyecto nacional de georreferenciación del territorio, desarrollado en coordinación con municipalidades para impulsar una administración territorial más moderna y precisa en Honduras.