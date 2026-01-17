  1. Inicio
  2. · Mundo

EEUU advierte "posible peligro" en espacio aéreo de Pacífico colombiano y centroamericano

Las advertencias, vigentes por 60 días, señalan riesgos por actividades militares e interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS)

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 10:35
EEUU advierte posible peligro en espacio aéreo de Pacífico colombiano y centroamericano

Estas que podrían afectar vuelos en todas las altitudes, incluidos despegues y aterrizajes.

Foto: EFE.

Washington, Estados Unidos.- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED).

El escrito explica que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

Diosdado Cabello: "No descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela" a Maduro

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Machado dice que Rodríguez no representa a Venezuela y confía en una "transición ordenada"

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias