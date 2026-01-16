Machado dice que Rodríguez no representa a Venezuela y confía en una "transición ordenada"

Washington, Estados Unidos.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una "transición ordenada".

"Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada. Estamos atravesando una fase compleja. En este momento, ellos están haciendo parte del trabajo sucio", declaró en una rueda de prensa en Washington un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La líder opositora dijo que Rodríguez, quien fuera vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, es "la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní", pero no representa al pueblo venezolano.

Para Machado, la transición política en su país derivará en "una Venezuela orgullosa que se convertirá en el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás".

La líder opositora mantuvo el jueves un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.