Diosdado Cabello: "No descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela" a Maduro

Caracas, Venezuela.-El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no descansa "ni un instante" hasta lograr la libertad y el retorno del mandatario Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace casi dos semanas junto a su esposa, Cilia Flores.

"Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro", dijo Cabello en un acto en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo dio este mensaje en nombre de la mandataria encargada, quien, según el ministro, le pidió transmitir el compromiso de su Gobierno con el retorno de Maduro, detenido en Nueva York junto a su esposa tras haber sido capturados el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.