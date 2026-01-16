Revelan video del escape clandestino de María Corina Machado de Venezuela

Caracas, Venezuela.- Salió a la luz video inédito del operativo secreto que permitió a la líder opositora venezolana María Corina Machado salir de Venezuela y dirigirse a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en una operación marcada por el secretismo, la tensión y altos riesgos. El material audiovisual, difundido por la organización "Grey Bull Rescue", que coordinó la misión, muestra parte de la salida clandestina de Machado en diciembre pasado, incluyendo la recogida en una embarcación en el mar Caribe y el cruce hacia la isla de Curacao, desde donde continuó su viaje hacia Europa.

En la grabación se observa como Machado aborda un bote en alta mar, saluda al equipo de rescate y, en un momento, se identifica a la cámara: “Soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida”, se le oye decir. La operación, nombrada “Operación Dinamita Dorada”, incluyó varias etapas que combinaban traslado por tierra hasta la costa venezolana y una travesía nocturna en lancha por el mar Caribe, diseñada para evitar los puestos de control militar y policiaco del país. Los organizadores del rescate describieron la misión como de alto riesgo, con condiciones adversas en el mar y vigilancia constante, que requirieron medidas especiales de seguridad y coordinación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.