¿Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña?

Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió en 2015, cuando fue elegido presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Alliana permaneció al frente del Partido Colorado durante dos períodos, hasta enero de 2023, cuando dejó la presidencia partidaria y Cartes asumió el liderazgo de la organización.