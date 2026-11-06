¿Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña?

De gobernador departamental a presidente de Paraguay. Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido como "Mangui" asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank.
El nuevo mandatario es una de las figuras de mayor influencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, y un referente del movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes.
Alliana, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente, deberá completar el período presidencial iniciado el 15 de agosto de 2023 y que concluye en agosto de 2028.
Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Su carrera política comenzó en el ámbito local y posteriormente se extendió al escenario nacional. En 2006 participó en las elecciones para la intendencia de Pilar, aunque no consiguió ganar. Dos años después, en 2008, fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que desempeñó hasta 2013.
Ese mismo año dio el salto al Congreso Nacional al resultar electo diputado por su departamento, representación que renovó en 2018. Durante su paso por la Cámara de Diputados presidió ese órgano legislativo en diferentes períodos, entre ellos 2017-2018 y de 2019 a 2022, consolidándose como un importante articulador político dentro del Partido Colorado.
Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió en 2015, cuando fue elegido presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Alliana permaneció al frente del Partido Colorado durante dos períodos, hasta enero de 2023, cuando dejó la presidencia partidaria y Cartes asumió el liderazgo de la organización.
En 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña y ambos ganaron las elecciones generales celebradas el 30 de abril. Asumieron sus respectivos cargos el 15 de agosto de ese año.
Antes de dedicarse plenamente a la política, Alliana tuvo participación en el baloncesto y llegó a integrar selecciones juveniles de Paraguay en 1991. En el ámbito académico, registra una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián, según los datos de su trayectoria pública.
La vida personal del político también estuvo marcada por un episodio de salud. En diciembre de 2018 fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, cuando se desempeñaba como presidente del Partido Colorado y diputado. Debido a su condición, recibió tratamiento médico y quimioterapia en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, Brasil.
Su principal desafío inmediato será atender la situación de los clientes afectados por la intervención bancaria y garantizar una respuesta institucional a la crisis. Con su juramentación, el dirigente colorado pasa de ser vicepresidente y enlace político entre el Ejecutivo y el Congreso a convertirse en el responsable de conducir Paraguay durante el resto del período presidencial.