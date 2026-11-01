Sujetos armados acribillan a un hombre en la aldea La Trinidad, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en la aldea La Trinidad, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.
La víctima fue identificada posteriormente como Manfredo Alvarado, quien habría sido interceptado por sujetos armados mientras se encontraba en la vía pública.
De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la calle, donde fue encontrado por personas que transitaban por el sector.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de los responsables ni las posibles causas que habrían motivado el crimen.
Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes están detrás del asesinato.