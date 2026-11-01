Sujetos armados acribillan a un hombre en la aldea La Trinidad, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en la aldea La Trinidad, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

La víctima fue identificada posteriormente como Manfredo Alvarado, quien habría sido interceptado por sujetos armados mientras se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.