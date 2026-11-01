Hombre muere y su sobrino sale herido en ataque armado en Cofradía, en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció y otro resultó herido, luego de un violento tiroteo ocurrido en la aldea Cofradía, al noreste del Distrito Central (DC).
El ataque scuedió a eso de las 12:20 de la mañana, de este domingo, de acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, por parte de la Policía Nacional (PN), en el caserío El Carrizal, Cofradía.
José Luis Torres Dávila, de 42 años de edad, estaba departiendo con un sobrino y otras personas, en una casa de esa localidad, cuando uno de los sujetos que estaba en la vivienda desenfundó un arma y disparo en varias ocasiones contra José Luis y el muchacho.
José Luis expiró en el lugar, al recibir la agresión, mientras que su sobrino, de nombre Yony Martínez, fue trasladado por sus familiares hasta la emergencia del Hospital Escuela (HE), con una herida en uno de sus brazos.
Agricultor
Sin confirmarlo a plenitud, uno de los parientes de José Luis, dijo que al parecer sus dos familiares estaban tomando bebidas alcohólicas en un negocio de la comunidad de El Carrizal, dónde se produjo el hecho.
Wilson Torres, hermano de José Luis, contó que él se dedicaba a trabajar en la agricultura, que era padre de una jovencita que ahora vive en España.
El cuerpo de José Luis Torres Dávila fue levantado por la Policía Nacional, después de agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público (MP), y luego llevado a Medicina Forense, para la práctica de la autopsia.
Sus familiares llegaron hasta la morgue del MP, la mañana de hoy domingo, para poder hacer el retiro de los restos mortales de José Luis, mientras tanto, Yony Martínez se recupera de sus lesiones en el Hospital Escuela.
Sobre el autor material del crimen, se desconoce, o al menos, la Policía no ha dado ningún informe en relación a una captura del responsable.