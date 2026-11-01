Hombre muere y su sobrino sale herido en ataque armado en Cofradía, en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció y otro resultó herido, luego de un violento tiroteo ocurrido en la aldea Cofradía, al noreste del Distrito Central (DC). El ataque scuedió a eso de las 12:20 de la mañana, de este domingo, de acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, por parte de la Policía Nacional (PN), en el caserío El Carrizal, Cofradía. José Luis Torres Dávila, de 42 años de edad, estaba departiendo con un sobrino y otras personas, en una casa de esa localidad, cuando uno de los sujetos que estaba en la vivienda desenfundó un arma y disparo en varias ocasiones contra José Luis y el muchacho.

José Luis expiró en el lugar, al recibir la agresión, mientras que su sobrino, de nombre Yony Martínez, fue trasladado por sus familiares hasta la emergencia del Hospital Escuela (HE), con una herida en uno de sus brazos.



Agricultor

Sin confirmarlo a plenitud, uno de los parientes de José Luis, dijo que al parecer sus dos familiares estaban tomando bebidas alcohólicas en un negocio de la comunidad de El Carrizal, dónde se produjo el hecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Wilson Torres, hermano de José Luis, contó que él se dedicaba a trabajar en la agricultura, que era padre de una jovencita que ahora vive en España.