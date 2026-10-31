Policía detiene a dos hombres sospechosos de darle muerte a dos personas en Marcovia

Choluteca, Honduras.- Dos jóvenes, sospechosos de haber participado en un doble homicidio ocurrido en el municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, fueron capturados por agentes asignados a diferentes direcciones de la Policía Nacional (PN).
El arresto de los dos hombres se produjo un poco más de 24 horas después de sucitado el asesinato de dos jóvenes, ocurrido en el caserío El Ojochal, jurisdicción de Marcovia, en el sur del país.
Los detenidos responden a los nombres de Miguel Enrique Aguilar Velásquez, de 26 años de edad, de oficio vigilante, originario de Marcovia, con domicilio en la colonia 3 de Febrero, de la aldea Pueblo Nuevo, siempre en Marcovia. Además, Jonathan Antonio Díaz Sánchez, de 19 años, dedicado a la pesca, oriundo de Marcovia, residente en el barrio Los Profesores, en la aldea Monjarás, de Marcovia.
La detención fue ejecutada por elementos preventivos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la noche de ayer viernes, 30 de octubre.
Decomisos
Al momento de su requerimiento les decomisaron dos armas de fuego tipo pistola y 18 proyectiles sin percutar. Ambas armas serán enviadas a los laboratorios criminalísticos de la DPI para realizar las pericias correspondientes y verificar si fueron utilizadas en este hecho violento.
De igual manera, a Miguel Aguilar le confiscaron un vehículo, marca Toyota, modelo Hilux, color blanco; automotor que habría sido usado como medio de transporte para perpetrar el doble crimen en el caserío El Ojochal, Monjarás, Marcovia.
Ambos capturados son investigados por la muerte violenta de Freddy Lira González, de 25 años de edad, y de Raúl Cáceres, quienes fueron encontrados en una plantación de caña de azúcar, de El Ojochal.
Miguel Aguilar y Jonathan Díaz fueron remitidos al Juzgado de Letras Penal de Choluteca, acusados por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Freddy Lira trabajaba como ayudante en un taller de mecánica de motocicletas, mientras que su amigo, Raúl Cáceres, se dedicaba a la animación de eventos sociales, trabajando como payaso.