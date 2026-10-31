Policía detiene a dos hombres sospechosos de darle muerte a dos personas en Marcovia

Choluteca, Honduras.- Dos jóvenes, sospechosos de haber participado en un doble homicidio ocurrido en el municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, fueron capturados por agentes asignados a diferentes direcciones de la Policía Nacional (PN).

El arresto de los dos hombres se produjo un poco más de 24 horas después de sucitado el asesinato de dos jóvenes, ocurrido en el caserío El Ojochal, jurisdicción de Marcovia, en el sur del país.

Los detenidos responden a los nombres de Miguel Enrique Aguilar Velásquez, de 26 años de edad, de oficio vigilante, originario de Marcovia, con domicilio en la colonia 3 de Febrero, de la aldea Pueblo Nuevo, siempre en Marcovia. Además, Jonathan Antonio Díaz Sánchez, de 19 años, dedicado a la pesca, oriundo de Marcovia, residente en el barrio Los Profesores, en la aldea Monjarás, de Marcovia.