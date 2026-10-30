Encuentran a dos personas sin vida en una zona de El Ojochal, en Marcovia, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Dos personas fueron encontradas sin vida durante la madrugada de este viernes 30 de octubre en el sector de Las Cañeras de El Ojochal, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. El primer hallazgo se produjo cuando varias personas que se dirigían hacia sus lugares de trabajo encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 32 años de edad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima vestía un short negro, una camisa gris y tenía guantes en ambas manos, sin que hasta ahora se haya establecido su identidad.

Horas después, se reportó el hallazgo de una segunda persona sin vida en el mismo sector, situación que movilizó a elementos de la Policía Nacional para atender la emergencia y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Por su parte, las autoridades están a la espera de los procedimientos de Medicina Forense, que permitirán identificar a ambas víctimas y establecer las causas de sus muertes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, se informó que ambos cuerpos serán trasladados a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes.

Estadísticas en los primeros diez meses del 2026

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Honduras registró 2,120 homicidios entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, frente a los 2,136 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción de 16 muertes violentas, equivalente al 0.75%.

Las cifras reflejan que el país mantiene un promedio de 7.07 homicidios diarios, una leve disminución en comparación con los 7.12 casos por día registrados durante los primeros diez meses del año anterior. Asimismo, la tasa parcial de homicidios se situó en 20.81 por cada 100,000 habitantes, por debajo de los 21.28 reportados en 2025. Sin embargo, el comportamiento de la violencia presentó incrementos en algunos meses de 2026. Marzo registró 230 homicidios, frente a 191 del año anterior, mientras que agosto contabilizó 252, en comparación con 222, y septiembre alcanzó 243, frente a los 206 reportados en el mismo mes de 2025.